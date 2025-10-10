Наслідки обстрілів Києва у ніч на 10 жовтня. Фото: ДСНС Києва

Російські загарбники провели нову масовану атаку енергетичної та житлової інфраструктури України у ніч на 10 жовтня. Влучання фіксують у низці українських міст, зокрема в Києві, Запоріжжі, Полтавщині, Дніпропетровщині та Сумщині. Вже відомо про загибель однієї дитини через цей обстріл, а також про поранення цивільних мешканців. У частини українців зникло світло. Розповідаємо, що відомо про наслідки атаки.

Про наслідки атаки на Київ розповів міський голова столиці Віталій Кличко.

По Києву росіяни били ударними дронами та ракетами та атакували, зокрема, критичну інфраструктуру — без електропостачання залишився лівий берег міста.

Окрім цього, росіяни влучили у житловий будинок у Печерському районі: відомо про поранення дев’ятьох людей, п’ятьох із них вже госпіталізували. Ще один будинок постраждав у Голосіївському районі, у Деснянському районі уламки збитої ракети впали на відкриту територію поблизу поліклініки.

Станом на 7:42 загальна кількість поранених у Києві досягла 12 людей. Восьмеро перебувають у лікарнях, а ще четверо — отримують допомогу амбулаторно.

“Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання”, — додав мер Києва Кличко.

Також влучання російських боєприпасів фіксували у Запоріжжі. Там через масовану атаку дронами загинув 7-річний хлопчик, стверджує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Поранень зазнала ще одна людина. У Запоріжжі перекрили проїзд греблею ДніпроГЕС, але в ОВА стверджують, що ці заходи мають попереджувальний характер.

У Запоріжжі постраждала газова інфраструктура, додав начальник ОВА, однак тиск у мережі вже вдалося стабілізувати.

На Дніпропетровщині, пише начальник ОВА Сергій Лисак, вибухи фіксували у Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі: поранені четверо цивільних, двох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Влучання фіксують у Кременчуцькому районі що на Полтавщині. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут заявив, що росіяни атакували там об’єкт критичної інфраструктури, через що без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. Інформації про загибель чи поранення цивільних поки не надходило.

У Сумській області через наслідки влучань запровадили графіки аварійних відключень світла, повідомляє Сумиобленерго.

