У трьох населених пунктах Краматорської громади запровадили примусову евакуацію дітей: скільки залишається вивезти загалом

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: Поліція Донеччини

Не менш як 1,1 тисячі дітей залишаються у зоні примусової евакуації Донецької області. Віднедавна до переліку таких територій увійшли три населені пункти Краматорської громади. Загалом на підконтрольній Україні Донеччині проживають близько 14,1 тисячі малечі.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває населених пунктах трьох громад Донецької області. Нині там залишаються 1 163 дитини, зокрема:

Криворізька громада — 5 дітей;

Дружківська громада — 1 155 дітей;

Також у межах нового етапу примусової евакуації перелік територій поповнили трьома населеними пунктами Краматорської громади, з яких у двох є діти — 2 у Краматорську (колишнє селище Новоселівка) та ще одна у Василівській Пустоші. У Семенівці дітей не залишилося.

За останній тиждень — з 1 по 8 жовтня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 186 неповнолітніх, каже Рижкова. Так, малечу вивезли:

Криворізька громада — 3 дитини;

Дружківська громада — 171 дитина;

Краматорська громада — 12 дітей.

Загалом на підконтрольній Україні Донеччині проживають 205,5 тисячі людей, з яких близько 14,1 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій загалом 20 громад, де мешкають 16,7 тисячі цивільних, дітей немає.

Нагадаємо, протягом вересня 2025 року з підконтрольної українській владі частини Донецької області вдалося евакуювати близько 11,1 тисячі людей. Це більше, ніж вийшло вивести у червні та липні, однак понад у чотири рази менше, ніж було в серпні.