Евакуація дітей. Ілюстративне фото: Нацполіція

Протягом вересня 2025 року з підконтрольної українській владі частини Донецької області вдалося евакуювати “близько 11,1 тисячі людей”. Це більше, ніж вийшло вивести у червні та липні, однак понад у чотири рази менше, ніж було в серпні.

Відповідні дані у відповідь на запит Вільного Радіо надали в Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації.

Так, у серпні 2025 року, який поки є рекордним за темпами евакуації за весь 2025 рік, з Донецької області вивезли “близько 38,3 тисячі осіб цивільного населення”. У липні 2025-го евакуювали близько 9,8 тисячі людей, а у червні — близько 8 тисяч.

Від січня по травень 2025-го — ще близько 36 тисяч людей, йдеться у наданих Донецькою обласною державною адміністрацією відповідях.

Йдеться про підсумкові дані евакуації не лише органів влади різних рівнів, а й добровольчих формувань та волонтерів.

