Фахівці Пенсійного фонду Донеччини прийматимуть переселенців з Бахмутської громади у Харкові. Прийом пройде 20 травня 2026 року. Розповідаємо, куди приходити та з якими питаннями можна звернутися.
Про прийом повідомляє осередок підтримки бахмутян у Харкові “З Бахмутом у серці”.
До фахівців можна звернутися у хабі підтримки жителів Бахмутської громади за адресою: вул. Потебні, 11.
Прийом триватиме з 10:00 до 12:00.
Фахівці допомагатимуть з питаннями щодо:
Нагадаємо, 20 травня також прийматимуть представники пенсійного фонду Донецької області жителів Дружківської громади у Кропивницькому. Можна буде отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, оформлення та виплат.