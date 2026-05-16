20 травня 2026 року у Харкові прийматимуть бахмутян фахівці пенсійного фонду.

Фахівці Пенсійного фонду Донеччини прийматимуть переселенців з Бахмутської громади у Харкові. Прийом пройде 20 травня 2026 року. Розповідаємо, куди приходити та з якими питаннями можна звернутися.

Про прийом повідомляє осередок підтримки бахмутян у Харкові “З Бахмутом у серці”.

До фахівців можна звернутися у хабі підтримки жителів Бахмутської громади за адресою: вул. Потебні, 11.

Прийом триватиме з 10:00 до 12:00.

Фахівці допомагатимуть з питаннями щодо:

пенсійного забезпечення;

призначення та виплат житлових субсидій та пільг;

страхових виплат.

Нагадаємо, 20 травня також прийматимуть представники пенсійного фонду Донецької області жителів Дружківської громади у Кропивницькому. Можна буде отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, оформлення та виплат.