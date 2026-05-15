Виїзний прийом від Пенсійного фонду Донеччини для жителів Дружківської громади відбудеться 20 травня 2026 року в Кропивницькому. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Наступної середи, 20 травня 2026 року, жителі Дружківської громади в Кропивницькому зможуть отримати особисті консультації від представників Головного управління Пенсійного фонду Донецької області. Де й коли відбудеться зустріч, розповідаємо далі.

Про виїзний прийом повідомили в Дружківській міській ВА.

Фахівці Пенсійного фонду регіону прийматимуть вимушених переселенців в Центрі підтримки мешканців Дружківської громади в Кропивницькому за адресою: вул. Архітектора Паученка, 41/26 (2 поверх).

Зустріч триватиме із 10:00 до 12:00.

Впродовж цих двох годин жителі громади зможуть особисто отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, оформлення та виплати житлових субсидій і пільг, страхових виплат та інших соціальних питань.

Раніше ми розповідали, що 20 травня бахмутян у Києві прийматимуть представники ЦНАПу й відділу реєстрації. Особисто консультувати вимушених переселенців із громади вони будуть за попереднім записом.