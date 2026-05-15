Жителі Бахмутської громади в Києві зможуть особисто отримати адміністративні послуги від фахівців ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міськради. Приймати вони будуть за попереднім записом.

Про це повідомили в Бахмутській міській ВА.

Прийом проведуть у середу 20 травня 2026 року за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204. Це Соломʼянський район Києва неподалік від станції метро “Шулявська”. Він триватиме із 10:00 до 15:00.

Представники ЦНАПу й відділу реєстрації Бахмутської міської ради надаватимуть такі адміністративні та соціальні послуги:

реєстрація місця проживання;

оновлення даних у реєстрі територіальної громади;

зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання;

видача витягу з реєстру територіальної громади;

подання повідомлення про пошкоджене чи знищене майно;

оформлення відстрочки від мобілізації;

надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

подання повідомлення про використання терміналів Starlink;

запис на “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть за попередньою реєстрацією. Записатися можна за телефонами:

+380 99 667 92 06; +380 98 850 05 61 (ЦНАП)

+380 93 940 31 16, +380 68 851 50 89 (відділ реєстрації).

Отримати консультації від представників установ також можна, зателефонувавши за цими номерами в будні з 10:00 до 16:00 або звернувшись за електронними адресами:

