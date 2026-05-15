20 травня в Києві бахмутян прийматимуть представники ЦНАПу й відділу реєстрації: із яких питань і як можна буде звернутися

Марія Санатарчук
Жителі Бахмутської громади в Києві зможуть особисто отримати адміністративні послуги від фахівців ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міськради. Приймати вони будуть за попереднім записом. 

 

Про це повідомили в Бахмутській міській ВА.

Прийом проведуть у середу 20 травня 2026 року за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204. Це Соломʼянський район Києва неподалік від станції метро “Шулявська”. Він триватиме із 10:00 до 15:00.

Представники ЦНАПу й відділу реєстрації Бахмутської міської ради надаватимуть такі адміністративні та соціальні послуги:

  • реєстрація місця проживання;
  • оновлення даних у реєстрі територіальної громади;
  • зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання;
  • видача витягу з реєстру територіальної громади;
  • подання повідомлення про пошкоджене чи знищене майно;
  • оформлення відстрочки від мобілізації;
  • надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • подання повідомлення про використання терміналів Starlink;
  • запис на “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть за попередньою реєстрацією. Записатися можна за телефонами:

  • +380 99 667 92 06; +380 98 850 05 61 (ЦНАП)
  • +380 93 940 31 16, +380 68 851 50 89 (відділ реєстрації).

Отримати консультації від представників установ також можна, зателефонувавши за цими номерами в будні з 10:00 до 16:00 або звернувшись за електронними адресами:

