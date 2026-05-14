Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Переселенці, які нині мешкають за кордоном, зможуть долучитися до вебінару від Пенсійного фонду України. Їм нададуть інформацію щодо виплат — від оформлення до поновлення. Розповідаємо, як долучитися до заходу.

Про нього повідомили в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Вебінар для переселенців, які нині мешкають за кордоном, організують у наступний вівторок, 19 травня. На ньому будуть як представники Офісу омбудсмана, так і Пенсійного фонду України. Охочі зможуть отримати відповіді на питання щодо:

оформлення та отримання пенсійних виплат за кордоном;

особливостей дистанційної взаємодії з Пенсійним фондом України;

проходження фізичної ідентифікації;

порядку поновлення та подовження пенсійних виплат;

інших питань пенсійного забезпечення громадян України за кордоном.

Захід розпочнеться об 11:00, а долучитися на нього можна через попередню реєстрацію за цим посиланням. Незадовго до початку на скриньку, яку ви вкажете у формі, прийде запрошення до Zoom та детальна програма.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, як оформити спадщину, якщо майно на окупованій території.