Переселенці, які нині мешкають за кордоном, зможуть долучитися до вебінару від Пенсійного фонду України. Їм нададуть інформацію щодо виплат — від оформлення до поновлення. Розповідаємо, як долучитися до заходу.
Про нього повідомили в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Вебінар для переселенців, які нині мешкають за кордоном, організують у наступний вівторок, 19 травня. На ньому будуть як представники Офісу омбудсмана, так і Пенсійного фонду України. Охочі зможуть отримати відповіді на питання щодо:
Захід розпочнеться об 11:00, а долучитися на нього можна через попередню реєстрацію за цим посиланням. Незадовго до початку на скриньку, яку ви вкажете у формі, прийде запрошення до Zoom та детальна програма.
