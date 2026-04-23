Як оформити спадщину, якщо майно на окупованій території

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Нерухомість в окупації, а спадкоємець на підконтрольній українському уряду території? Оформити спадщину в такому випадку можна, звернувшись до українського нотаріуса. Розповідаємо про процедуру детальніше.

Про оформлення спадщини розповіли у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит Вільного Радіо.

Для довідки: Під час воєнного стану та 6 місяців після його завершення можна звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території — незалежно від місця відкриття спадщини.

Незалежно від місця відкриття спадщини, можна звернутися до нотаріуса з усіх спадкових питань:

заява про прийняття спадщини;

заява про відмову від прийняття спадщини;

заява про відмову від заповідального відказу;

вимога кредитора спадкодавця до спадкоємців;

заява про охорону спадкового майна;

заява про згоду бути виконавцем заповіту після відкриття спадщини;

інші заяви щодо спадщини, спільного майна подружжя (колишнього подружжя) в межах спадкової справи.

Усі подальші дії щодо цієї спадкової справи вестиме той нотаріус, до якого подали першу заяву.

Оформлення спадщини на нерухомість у 2026 році в Україні в середньому коштує від 4 000 до 10 000 за послуги нотаріуса. Також додатково треба буде оплатити державне мито, адміністративний збір. Ціна залежить від того, державний чи приватний нотаріус працює над справою, спорідненість з померлим, наявності заповіту, кількості майна, необхідності додаткових запитів, необхідності звертатися до суду.

Як оформити спадщину, яка на окупованій території

Оформлення спадщини за спрощеною процедурою можливо у таких випадках:

місце відкриття спадщини — окупована територія або зона активних бойових дій;

щодо цієї території не визначено дату завершення окупації або бойових дій.

Які райони, міста та села окуповані в Донецькій області (перелік, мапи)

Для оформлення спадщини необхідно звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Якщо цей строк пропущений, все одно необхідно звернутися до нотаріуса, тоді можна поновити термін у судовому порядку.

Які документи необхідні для оформлення спадщини

Для оформлення спадщини нотаріусу необхідно надати такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документ, що підтверджує ваше право на спадщину (заповіт або документи про родинний зв’язок — свідоцтво про народження, шлюб тощо);

паспорт та ІПН;

документи на майно, якщо є в наявності.

Після оформлення нотаріус видає спадкоємцю свідоцтво про спадщину.

Хто може отримати спадщину без заяви

Автоматично вважаються такими, що прийняли спадщину (якщо не відмовились від неї протягом 6 місяців):

люди, які проживали разом зі спадкодавцем на момент його смерті;

діти та недієздатні люди.

Нагадаємо, оскарження заповіту в Україні можливе лише через суд. А також лише після смерті спадкодавця. Раніше ми розповідали, як відсудити спадщину в Україні.