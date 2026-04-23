Як оформити спадщину, якщо майно на окупованій території

Нерухомість в окупації, а спадкоємець на підконтрольній українському уряду території? Оформити спадщину в такому випадку можна, звернувшись до українського нотаріуса. Розповідаємо про процедуру детальніше.
Про оформлення спадщини розповіли у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит Вільного Радіо.
Під час воєнного стану та 6 місяців після його завершення можна звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території — незалежно від місця відкриття спадщини.
Незалежно від місця відкриття спадщини, можна звернутися до нотаріуса з усіх спадкових питань:
Усі подальші дії щодо цієї спадкової справи вестиме той нотаріус, до якого подали першу заяву.
Оформлення спадщини на нерухомість у 2026 році в Україні в середньому коштує від 4 000 до 10 000 за послуги нотаріуса. Також додатково треба буде оплатити державне мито, адміністративний збір. Ціна залежить від того, державний чи приватний нотаріус працює над справою, спорідненість з померлим, наявності заповіту, кількості майна, необхідності додаткових запитів, необхідності звертатися до суду.
Оформлення спадщини за спрощеною процедурою можливо у таких випадках:
Для оформлення спадщини необхідно звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Якщо цей строк пропущений, все одно необхідно звернутися до нотаріуса, тоді можна поновити термін у судовому порядку.
Для оформлення спадщини нотаріусу необхідно надати такі документи:
Після оформлення нотаріус видає спадкоємцю свідоцтво про спадщину.
Автоматично вважаються такими, що прийняли спадщину (якщо не відмовились від неї протягом 6 місяців):
Нагадаємо, оскарження заповіту в Україні можливе лише через суд. А також лише після смерті спадкодавця. Раніше ми розповідали, як відсудити спадщину в Україні.