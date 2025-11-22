Наслідки ударів по Донеччині 21 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби російські обстріли забрали життя одного мешканця Донеччини, ще один місцевий дістав поранення. Війська країни-агресорки 1,7 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 7 населених пунктів Донеччини

21 листопада 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка та Слов’янськ, а також села Адамівка, Голубівка, Дмитрівка, Кіндратівка й Новомиколаївка.

У Голубівці Олександрівської громади російський БпЛА “Ланцет” вбив людину та пошкодив цивільне авто.

У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення одна людина.

У Слов’янську БпЛА “Італмас” влучив у залізничну інфраструктуру та цивільне авто.

У Дружківці російський FPV-дрон завдав ушкоджень адмінбудівлі, а в Новомиколаївці та Кіндратівці Дружківської ТГ від влучання дронів постраждали по одному цивільному авто.

У Дмитрівці Краматорської громади обстріл вдарив по приватному будинку, а в Адамівці Святогірської громади — по нежитловому приміщенню

Крім того, близько 4 ранку 22 листопада війська РФ обстріляли околиці Краматорська, інформації про постраждалих наразі немає.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 10 цивільних об’єктів, у тому числі житловий будинок.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 21 листопада 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині в листопаді 2025 року. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Олександрівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 250 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку російські військові 23 рази намагалися просунутися в районах Копанки, Греківки, Карпівки, Шандриголового, Новоселівки, Новомихайлівки, Торського та у напрямках населених пунктів Коровій Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве і Ставки;

на Слов’янському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції українських військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено й Званівки;

на Краматорському напрямку війська РФ двічі пробували просунутися поблизу Часового Яру;

на Костянтинівському напрямку російські військові 29 разів йшли в атаку неподалік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Полтавки, Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки;

на Покровському напрямку українські війська відбили 66 штурмів та наступів окупантів у районах Шахового, Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Лисівки, Дачного, Філії та в напрямках Нового Шахового, Рівного, Мирнограда, Гришиного й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку війська РФ 31 раз атакували позиції захисників в районах Іванівки, Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Ялти, Січневого, Вороного, Степового, Вербового, Привільного, Воскресенки, Красногірського та Олексіївки.

Раніше ми розповідали, що війська РФ намагаються з півночі оминути Ямпіль і вийти до Лимана. Також вони постійно атакують дронами логістичні маршрути в районі Часового Яру й, імовірно, готуються штурмувати Сіверськ із бронетехнікою.