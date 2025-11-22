Минулої доби російські обстріли забрали життя одного мешканця Донеччини, ще один місцевий дістав поранення. Війська країни-агресорки 1,7 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.
Під російські обстріли потрапили 7 населених пунктів Донеччини
21 листопада 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка та Слов’янськ, атакож села Адамівка, Голубівка, Дмитрівка, Кіндратівка й Новомиколаївка.
У Голубівці Олександрівської громади російський БпЛА “Ланцет” вбив людину та пошкодив цивільне авто.
У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення одна людина.
У Слов’янську БпЛА “Італмас” влучив у залізничну інфраструктуру та цивільне авто.
У Дружківці російський FPV-дрон завдав ушкоджень адмінбудівлі, а в Новомиколаївці та Кіндратівці Дружківської ТГ від влучання дронів постраждали по одному цивільному авто.
У Дмитрівці Краматорської громади обстріл вдарив по приватному будинку, а в Адамівці Святогірської громади — по нежитловому приміщенню
Крім того, близько 4 ранку 22 листопада війська РФ обстріляли околиці Краматорська, інформації про постраждалих наразі немає.
Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 10 цивільних об’єктів, у тому числі житловий будинок.
Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Олександрівському напрямках
Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 250 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:
на Лиманському напрямку російські військові 23 рази намагалися просунутися в районах Копанки, Греківки, Карпівки, Шандриголового, Новоселівки, Новомихайлівки, Торського та у напрямках населених пунктів Коровій Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве і Ставки;
на Слов’янському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції українських військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено й Званівки;
на Краматорському напрямку війська РФ двічі пробували просунутися поблизу Часового Яру;
на Костянтинівському напрямку російські військові 29 разів йшли в атаку неподалік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Полтавки, Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки;
на Покровському напрямку українські війська відбили 66 штурмів та наступів окупантів у районах Шахового, Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Лисівки, Дачного, Філії та в напрямках Нового Шахового, Рівного, Мирнограда, Гришиного й Новопавлівки;
на Олександрівському напрямку війська РФ 31 раз атакували позиції захисників в районах Іванівки, Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Ялти, Січневого, Вороного, Степового, Вербового, Привільного, Воскресенки, Красногірського та Олексіївки.