Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Війська РФ намагаються з півночі оминути Ямпіль і вийти до Лимана. Також вони постійно атакують дронами логістичні маршрути в районі Часового Яру й, імовірно, готуються штурмувати Сіверськ із бронетехнікою.

Про ситуацію на фронтах Донеччини в етері “Суспільне. Студія” повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Що відбувається поблизу Лимана в листопаді 2025-го

Окупанти намагаються обходити з півночі Ямпіль, повідомлення про окупацію якого раніше спростували в Генштабі. Вони хочуть оминути селище, аби легше дістатися Лимана. Просуватися пробують малими групами, використовуючи ландшафт і погодні умови. Але на відкритій місцевості Силам оборони вдається знищувати до 90% російських бійців.

“Систематично [російська армія] намагається все ж таки заходити в місто, отримує гідну відсіч і все-таки повертається до своїх планів щодо обходу саме цього населеного пункту. Активних штурмових дій саме по самому населеному пункту противник не проводить, тому що йому це ніяким чином не вдається”, — розповів Дмитро Запорожець.

Яка наразі ситуація в Часовому Ярі

Відбивати атаки в районі міста українським військовим заважають дронові удари росіян по логістичних маршрутах. Також ситуацію ускладнює просування окупантів у напрямку Костянтинівки. Аби уникнути оточення, захисники тісно взаємодіють з тамтешніми підрозділами.

“Якщо [армія країни-агресорки] закріпиться [поблизу Костянтинівки] або буде активно знову ж таки наступати і докладати зусиль для того, щоб там закріпитись, то логістичні маршрути в напрямку населеного пункту Часів Яр будуть максимально ускладнені для того, щоб ми здійснювали будь-які дії”, — зауважив речник 11 армійського корпусу.

На сьогодні Сили оборони контролюють лише околиці Часового Яру, додав Запорожець. Протягом останнього місяця армія РФ зменшила кількість авіаударів по місту до 3-4 за добу, але продовжує застосовувати бомби для систематичного руйнування житлових будівель.

Які атаки окупанти проводять на Сіверськ

На Сіверському напрямку протягом останніх двох днів росіяни проводять штурми з використанням мототехніки й розмінуванням територій. За словами Дмитра Запорожця, надалі вони також можуть застосувати бронетехніку й бійців, що накопичилися в місті. Раніше війська РФ вже мали можливість штурмувати північні й південні околиці Сіверська.

“І там, і там він був помічений, і там, і там він знищувався, але яка кількість його за період негоди інфільтрувалася в наші порядки, наразі невідомо. Тобто постійно йде моніторинг ситуації, відстежування, у разі виявлення противника йде знищення. Але, знову ж таки, враховуючи, що це вже забудова, яка кількість противника наразі, ймовірно, перебуває у цьому населеному пункті, невідомо”, — каже військовий.

Він наголосив, що, попри динамічну ситуацію й початок безпосереднього тиску росіян на Сіверськ, станом на 21 листопада 2025 року вони не контролюють жодної частини міста.

Раніше ми розповідали, що українські військові утримують рубежі на півночі Покровська й перекидають на цей напрямок додаткові сили.