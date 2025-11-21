Підтримайте Вільне Радіо
Генеральний штаб ЗСУ спростував російські повідомлення про нібито повне захоплення російськими силами селища Ямпіль на Донеччині та міста Куп’янськ, яке на Харківщині. Окрім цього, у штабі також зазначили, що твердження про контроль окупантами 80% Вовчанська й 70% Покровська не відповідають дійсності.
Про це йдеться у дописі, опублікованому Генштабом ЗСУ вночі 20 листопада.
Заяви про захоплення нових українських територій раніше зробив начальник Генштабу Росії Валерій Герасімов на зустрічі з лідером країни країни-агресорки Володимиром Путіним.
“У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються”, — зазначили у Генштабі ЗСУ.
Там додали, що у районі Ямполя Лиманської громади тривають пошуково-ударні дії українських військ. Схожою ситуація є і в Куп’янську.
“Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні «м’ясні» штурми. Єдині криваві “здобутки” керівництва РФ — це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі”, — додали у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, зранку 20 листопада евакуаційне авто потрапило під атаку поблизу Лимана. По транспорту вдарив російський FPV-дрон, який чекав у засідці: через вибух поранень зазнав водій автівки, який є громадянином США.