Пошуково-рятувальна операція у Тернополі. Фото: МВС

Третю добу триває пошуково-рятувальна операція ДСНС на місці частково зруйнованої дев’ятиповерхівки у Тернополі, яка постраждала через російський обстріл 19 листопада. Станом на ранок 21 листопада кількість загиблих у будинку зросла до 28, серед них є троє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Число поранених у Тернополі вже досягло 94, з них 18 — це діти. Врятувати з будинку вдалося 46 людей, зокрема 7 неповнолітніх, уточнюють у МВС.

З 16 людьми, які могли перебувати в будинку на момент удару, зв’язок досі не вдалося встановити. Тому операція триває — рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку обстежуючи її руками, інструментами та технікою.

Роботи тривають на рівні 5-6 поверхів.

Нагадаємо, руйнування описаної багатоповерхівки у Тернополі — це найбільш руйнівний за кількістю загиблих і поранених наслідок російської масованої атаки 19 листопада. Втім, не єдиний: у той день країна-агресорка атакувала низку цивільних об’єктів у різних областях по всій країні. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про ту атаку.