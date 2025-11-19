Наслідки обстрілів України у ніч на 19 листопада. Фото: Володимир Зеленський

48 ракет різних типів та 470 дронів запустила по Україні країна-агресорка у ніч на 19 листопада. Під вогонь знову потрапила українська енергетика, через що у низці регіонів запровадили аварійні знеструмлення. Через обстріли постраждала низка населених пунктів у різних регіонах країни, найбільш трагічні наразі наслідки у Тернополі.

Про узагальнені наслідки нічної атаки повідомили президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Так, у Тернополі через російську атаку постраждали два житлові дев’ятиповерхові будинки. У одному — пожежа, а в іншому — руйнування з 3 по 9 поверх. Триває пошукова рятувальна операція, станом на 10:00 у Тернополі вже виявили 10 загиблих та 37 поранених. Серед останніх — 12 дітей.

Опівночі Росія била по Харкову 19 “шахедами”, один із яких не здетонував. Поранень через цю атаку зазнали 46 цивільних, серед яких є двоє дітей (дівчата 9 та 13 років). У місті фіксують руйнування у житловому секторі та перебої з електропостачанням.

На Івано-Франківщині поранень зазнали ще троє людей, серед яких двоє — це діти. На Львівщині станом на 10:05 тривало гасіння складських приміщень на декількох локаціях загальною площею понад 10 тисяч кв. м. Все це — цивільні об’єкти, уточнив міністр МВС Клименко.

На Дніпропетровщині поранень зазнали п’ятеро енергетиків. Вони перебували на об’єкті ДТЕК, коли по ньому вдарили окупанти.

Ще одна людина поранена на Донеччині, уточнив президент Зеленський. Більше подробиць поки немає.

Нагадаємо, обласна влада Донеччини оголосила про поширення примусової евакуації дітей в регіоні на ще один населений пункт — селище Комишуваха, яке розташоване в Краматорській громаді. Рішення ухвалили на тлі погіршення безпекової ситуації.