Росіяни вдарили дроном по евакуаційному авто під Лиманом, поранень зазнав американський волонтер, — медіа

В'ячеслав Попович
Зранку 20 листопада евакуаційне авто потрапило під атаку поблизу Лимана. По транспорту вдарив російський FPV-дрон, який чекав у засідці: через вибух поранень зазнав водій автівки, який є громадянином США.

 

Про це повідомили у проєкті Радіо Свобода “Донбас Реалії”.

У автомобілі на момент удару були четверо людей: американський волонтер Девон Массер з організації Plain Compassion Crisis Respons, двоє поліціянтів з евакуаційного підрозділу “Білий янгол” та журналіст проєкту “Донбас Реалії” Сергій Горбатенко, повідомляють у Радіо Свобода.

По авто вдарив так званий “дрон-ждун” (FPV-дрон, який чекає своєї цілі із засідки, — ред.). Через його розрив Девон Массер, який був за кермом, зазнав уламкових поранень обличчя.

Під лиманом під обстріл потрапив американський волонтер
Американський волонтер дає коментар після отримання першої допомоги. Скриншот із відео проєкту “Донбас Реалії”

“Ми їхали, і раптом — просто бах, бах. Не зовсім розумію, що сталося. Ми тут, аби евакуйовувати людей, я з США. Я трохи дезорієнтований зараз”, — сказав Девон після того, як отримав першу допомогу.

Авто внаслідок російського удару повністю згоріло, зазначили у “Донбас Реалії”.

Нагадаємо, СБУ затримала жительку прифронтового Лимана, яку могла передавати російській воєнній розвідці дані для ударів по місту. Слідство вважає, що фігурантка справи сама запропонувала представнику країни-агресорки свою допомогу. Розповідаємо, який термін ув’язнення їй загрожує.

