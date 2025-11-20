Евакуаційне авто після удару дроном. Скриншот із відео проєкту "Донбас Реалії"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Зранку 20 листопада евакуаційне авто потрапило під атаку поблизу Лимана. По транспорту вдарив російський FPV-дрон, який чекав у засідці: через вибух поранень зазнав водій автівки, який є громадянином США.

Про це повідомили у проєкті Радіо Свобода “Донбас Реалії”.

У автомобілі на момент удару були четверо людей: американський волонтер Девон Массер з організації Plain Compassion Crisis Respons, двоє поліціянтів з евакуаційного підрозділу “Білий янгол” та журналіст проєкту “Донбас Реалії” Сергій Горбатенко, повідомляють у Радіо Свобода.

По авто вдарив так званий “дрон-ждун” (FPV-дрон, який чекає своєї цілі із засідки, — ред.). Через його розрив Девон Массер, який був за кермом, зазнав уламкових поранень обличчя.

“Ми їхали, і раптом — просто бах, бах. Не зовсім розумію, що сталося. Ми тут, аби евакуйовувати людей, я з США. Я трохи дезорієнтований зараз”, — сказав Девон після того, як отримав першу допомогу.

Авто внаслідок російського удару повністю згоріло, зазначили у “Донбас Реалії”.

Нагадаємо, СБУ затримала жительку прифронтового Лимана, яку могла передавати російській воєнній розвідці дані для ударів по місту. Слідство вважає, що фігурантка справи сама запропонувала представнику країни-агресорки свою допомогу. Розповідаємо, який термін ув’язнення їй загрожує.