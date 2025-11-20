Затримана жителька Лимана поряд із представниками СБУ. Фото: СБУ

СБУ затримала жительку прифронтового Лимана, яку могла передавати російській воєнній розвідці дані для ударів по місту. Слідство вважає, що фігурантка справи сама запропонувала представнику країни-агресорки свою допомогу. Розповідаємо, який термін ув’язнення їй загрожує.

Про затримання ймовірної навідниці повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами справи, затримана є місцевою продавчинею віком у 50 років. У СБУ зазначили, що жінка чекала окупації Донецької області.

Фігурантку справи звинувачують у передачі даних про Сили оборони України росіянам. Вона нібито пішки обходила прифронтову Лиманську громаду, намагалася виявити та позначити на онлайн-мапах координати запасних командних пунктів та укріпрайонів українських військ.

Окрім цього, уточнюють у СБУ, жінка завуальовано випитувала потрібні росіянам дані у відвідувачів магазину. Переважно вела ці розмови із місцевими жителями.

“Зібрані відомості вона надсилала «зв’язковому», який виявився її давнім знайомим, що виїхав до РФ та працює на російську спецслужбу. Співробітники СБУ викрили й задокументували підривну діяльність інформаторки, а на фінальному етапі затримали поблизу місця роботи”, — пишуть у СБУ.

Там зазначили, що у підозрюваної під час обшуку вилучили телефон із доказами роботи на росіян. Фігурантці повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

Затримана перебуває під вартою, максимальне покарання, яке їй загрожує, — 8 років в’язниці.

Нагадаємо, 24-літнього чоловіка з Костянтинівки підозрюють у поширенні інформації про переміщення українських військових. За версією слідства, фігуранту справи російські спецслужби пообіцяли гроші за співпрацю, а також допомогу у проходженні “фільтрації”, адже той хотів виїхати до Росії.