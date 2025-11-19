Затриманий поряд із представником Донецької обласної прокуратури. Фото: прокуратура

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

24-літнього чоловіка з Костянтинівки підозрюють у поширенні інформації про переміщення українських військових. За версією слідства, фігуранту справи російські спецслужби пообіцяли гроші за співпрацю, а також допомогу у проходженні “фільтрації”, адже той хотів виїхати до Росії.

Про оголошення підозри повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі розкрили, що фігурант справи народився у Костянтинівці, однак у 2012 році виїхав з мамою до Криму. Сім’я залишалася там і після анексії 2014 року, а затриманий хлопець періодично приїздив до Костянтинівки, аби відвідати свою бабусю. Під час одного з таких візитів почалося повномасштабне вторгнення, фігурант тоді був у місті.

Далі, у серпні 2025 року, на нього як учасника проросійської спільноти у телеграмі вийшов представник російської ФСБ. Він запропонував передавати дані про місця дислокації українських військових, техніки, складів із боєприпасами, а також координати об’єктів цивільної інфраструктури.

В обмін російська сторона пропонувала грошову винагороду, якщо Росії вдасться захопити Костянтинівку, а також сприяння при проходженні “фільтраційних заходів” (процедура перевірки особистості на лояльність Росії, яку влаштовують українцям при приїзді в Росію, — ред.).

24-річного чоловіка вже затримали, суду він чекатиме під вартою. Його підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Максимальне покарання — 12 років в’язниці.

Нагадаємо, прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо уродженця Костянтинівки, який може бути причетний до наркоторгівлі у “особливо великих розмірах”. Чоловік вже перебуває під вартою та, якщо суд визнає його провину, може залишатися за ґратами до 12 років.