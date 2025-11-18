Обшук за місцем проживання підозрюваного. Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо уродженця Костянтинівки, який може бути причетний до наркоторгівлі у “особливо великих розмірах”. Чоловік вже перебуває під вартою та, якщо суд визнає його провину, може залишатися за ґратами до 12 років.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у липні 2025 року фігурант справи вирішив заробити на продажі наркотиків. Він орендував квартиру у Дніпрі, після чого почав її використовувати як схованку для придбаних незаконних речовин: PVP, амфетаміну та мефедрону.

Частину цих наркотиків затриманий перевіз потягом із Дніпра до Краматорська, де знайшов покупця серед місцевих та продав йому пакунок із PVP за 100 тисяч гривень, пишуть слідчі.

“Протиправну діяльність обвинуваченого викрито та припинено правоохоронцями. Під час санкціонованих обшуків за місцями зберігання наркотиків виявлено близько 2,2 кг психотропних речовин загальною вартістю на «чорному ринку” — 4,4 млн грн. Також вилучено грошові кошти, ваги та фасувальні пакети”, — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Фігурант справи вже перебуває під вартою, його підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Якщо провину доведуть у суді, фігуранту загрожують до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в листопаді правоохоронці викрили групу наркоторговців, яка щомісяця збувала метадон на понад 200 тисяч гривень у Краматорську та у селищі громади Ясногірка. Тоді трьох учасників схеми взяли під варту.