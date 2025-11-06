На Донеччині викрили схему збуту метадону з обігом 200 тис. грн на місяць: що відомо

Знайдені правоохоронцями у підозрюваних речовини. Фото: прокуратура Донеччини

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, яка щомісяця збувала метадон на понад 200 тисяч гривень у Краматорську та у селищі громади Ясногірка. Трьох учасників схеми взяли під варту.

Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.

За їхніми даними, у травні 2024-го 51-річний місцевий житель організував схему постачання та збуту метадону на території Ясногірки та Краматорська. Наркотик надходив у посилках, прихованих серед одягу та техніки.

Аби реалізувати задумане, чоловік залучив раніше судимого за тяжкі злочини знайомого, кажуть у прокуратурі. Він підшукував наркозалежних покупців.

“Задля конспірації, один із них стежив за обстановкою, а інший забирав пакунок. Після цього зловмисники розфасовували “товар” і розповсюджували серед клієнтів. Згодом до групи приєднався ще один товариш, який виконував роль “кур’єра”. Він відповідав за доставку відправлень до помешкання підозрюваних для подальшого збуту”, — уточнили правоохоронці.

Щомісячний обіг складав близько 200 тисяч гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили метадон, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Чоловікам повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

