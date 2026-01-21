Заступник міського голови Сергій Родін. Ілюстративне фото: Бахмутська МВА

22 січня заступник міського голови Бахмута Сергій Родін проведе пряму лінію: сесію відповідей на телефонні дзвінки від громадян. Жителі громади матимуть можливість зателефонувати посадовцю та обговорити нагальні питання протягом однієї години.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Сергій Родін почне приймати дзвінки об 11:00 найближчого четверга, 22 січня.

Аби звернутися до посадовця та отримати відповіді на свої питання, жителям Бахмутської громади необхідно зателефонувати за номером:

+38 (095) 08-22-680

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном з начальником ВА Олексієм Ревою, його заступником, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком:

начальник Бахмутської військової адміністрації — третій вівторок місяця;

заступник начальника Бахмутської військової адміністрації — перший четвер місяця;

секретар Бахмутської міської ради — другий четвер місяця;

заступник міського голови — третій четвер місяця;

керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради — четвертий четвер місяця.

Нагадаємо, у 2026 році соціально вразливі жителі Бахмутської громади можуть отримати матеріальну допомогу на придбання палива, зокрема дров. На опалювальний період 2025-2026 сума допомоги становить 15 тис. грн, а на наступний — 10 тис. грн. Втім, підтримку надають за низки умов: потрібно відповідати зазначеним критеріям вразливості та жити у будинку з пічним опаленням.