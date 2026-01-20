Підтримайте Вільне Радіо
У 2026 році соціально вразливі жителі Бахмутської громади можуть отримати матеріальну допомогу на придбання палива, зокрема дров. На опалювальний період 2025-2026 сума допомоги становить 15 тис. грн, а на наступний — 10 тис. грн. Втім, підтримку надають за низки умов: потрібно відповідати зазначеним критеріям вразливості та жити у будинку з пічним опаленням.
Інструкція щодо отримання коштів опублікована в розпорядженні начальника Бахмутської міської військової адміністрації № 5рр від 9 січня 2026.
Матеріальна підтримка на проходження осінньо-зимового періоду розрахована виключно на переселенців із Бахмутської громади, які фактично проживають у будинках із пічним опаленням і не отримують субсидій чи пільг на оплату ЖКП та придбання палива й скрапленого газу.
Також отримувачі повинні належати як мінімум до однієї із перелічених категорій:
Щоб отримати матеріальну допомогу на придбання твердого палива, представники вразливих категорій подають особисту заяву (приклад є нижче) та такі документи:
Заяви про надання допомоги приймають від 15 жовтня по 15 квітня.
Заяву та весь пакет документів потрібно відсканувати або сфотографувати й надіслати електронною поштою до УСЗН Бахмутської міської ради:
На запитання відповідають на гарячій лінії відомства, вона доступна за номерами:
Нагадаємо, також у Бахмутській громаді передбачена матеріальна допомога соціально вразливим сім’ям — 5 тис. грн, а також багатодітним та сім’ям із дітьми з інвалідністю — 10 тис. грн. Ще можна отримати до 2 тис. грн на обігрівачі. Стосовно перелічених видів допомоги журналісти Вільного Радіо вже публікували інструкції, вони доступні за посиланнями.