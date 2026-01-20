Дрова. Ілюстративне фото: Pexels

У 2026 році соціально вразливі жителі Бахмутської громади можуть отримати матеріальну допомогу на придбання палива, зокрема дров. На опалювальний період 2025-2026 сума допомоги становить 15 тис. грн, а на наступний — 10 тис. грн. Втім, підтримку надають за низки умов: потрібно відповідати зазначеним критеріям вразливості та жити у будинку з пічним опаленням.

Інструкція щодо отримання коштів опублікована в розпорядженні начальника Бахмутської міської військової адміністрації № 5рр від 9 січня 2026.

Хто може отримати допомогу

Матеріальна підтримка на проходження осінньо-зимового періоду розрахована виключно на переселенців із Бахмутської громади, які фактично проживають у будинках із пічним опаленням і не отримують субсидій чи пільг на оплату ЖКП та придбання палива й скрапленого газу.

Також отримувачі повинні належати як мінімум до однієї із перелічених категорій:

люди похилого віку (зокрема без права на пенсію);

люди з інвалідністю та сім’ї з дітьми з інвалідністю;

малозабезпечені й багатодітні родини;

сім’ї з одним із батьків або з померлим з батьків;

люди, які здійснюють непрофесійний догляд;

сім’ї з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (до 18 років);

сім’ї людей, зниклих безвісти за особливих обставин;

ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів і Захисників та Захисниць України.

Які документи треба зібрати та куди їх надсилати

Щоб отримати матеріальну допомогу на придбання твердого палива, представники вразливих категорій подають особисту заяву (приклад є нижче) та такі документи:

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує місце проживання;

копію картки платника податків або сторінки паспорта з відміткою про відмову (для людей, які не мають коду з релігійних причин);

копію документа, що підтверджує належність до вразливої категорії (пенсійне посвідчення, довідку про призначення соціальної допомоги, посвідчення багатодітної родини, члена сім’ї загиблого ветерана чи Захисника/Захисниці України, одинокого з батьків, особи, яка здійснює непрофесійний догляд тощо);

копію довідки ВПО (за наявності);

копію довідки про наявність у житлі пічного опалення на твердому паливі та відсутність альтернативних джерел опалення;

копію довідки з Пенсійного фонду про перебування або неперебування на обліку як отримувача субсидій чи пільг на оплату ЖКП та придбання палива;

відомості про реквізити особистого банківського рахунку заявника (IBAN).

Заяви про надання допомоги приймають від 15 жовтня по 15 квітня.

Заяву та весь пакет документів потрібно відсканувати або сфотографувати й надіслати електронною поштою до УСЗН Бахмутської міської ради:

На запитання відповідають на гарячій лінії відомства, вона доступна за номерами:

+38 (095) 49-87-615;

+38 (099) 71-33-980.

Нагадаємо, також у Бахмутській громаді передбачена матеріальна допомога соціально вразливим сім’ям — 5 тис. грн, а також багатодітним та сім’ям із дітьми з інвалідністю — 10 тис. грн. Ще можна отримати до 2 тис. грн на обігрівачі. Стосовно перелічених видів допомоги журналісти Вільного Радіо вже публікували інструкції, вони доступні за посиланнями.