У 2026 році деяким сім’ям переселенців із Бахмутської громади виплачують по 10 тис. грн одноразової допомоги з місцевого бюджету. Таку підтримку один раз на рік можуть отримати сім’ї, в яких є дитина з інвалідністю, а також багатодітні родини. Розповідаємо, як звернутися за виплатою.
Інструкція щодо отримання коштів опублікована в розпорядженні начальника Бахмутської міської військової адміністрації № 5рр від 9 січня 2026.
На отримання допомоги можуть претендувати сім’ї, які відповідають бодай одній із таких умов:
Виплату в 10 тис. грн надають незалежно від рівня достатку сім’ї. Її можуть отримати ті родини, чиї діти, в інтересах яких подається заява, станом на 24 лютого були зареєстровані на території Бахмутської громади.
Щоб отримати виплату, один із батьків дитини або інший законний представник має подати заяву (зразок наведений нижче) та такий перелік документів:
Копії потрібно додатково завірити власним підписом. Далі набір документів та заяву треба відсканувати або сфотографувати та надіслати електронною поштою до УСЗН Бахмутської міської ради:
На запитання відповідають на гарячій лінії відомства, вона доступна за номерами:
Нагадаємо, одноразову матеріальну допомогу в Бахмутській громаді у 2026 році також надають іншим сім’ям переселенців, які перебувають у скруті. Вони можуть отримати по 5 тис. грн. Журналісти Вільного Радіо вже писали, як подати заявку на цю допомогу та хто може це зробити.