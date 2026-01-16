Молодий переселенець. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2026 році деяким сім’ям переселенців із Бахмутської громади виплачують по 10 тис. грн одноразової допомоги з місцевого бюджету. Таку підтримку один раз на рік можуть отримати сім’ї, в яких є дитина з інвалідністю, а також багатодітні родини. Розповідаємо, як звернутися за виплатою.

Інструкція щодо отримання коштів опублікована в розпорядженні начальника Бахмутської міської військової адміністрації № 5рр від 9 січня 2026.

Хто може отримати допомогу

На отримання допомоги можуть претендувати сім’ї, які відповідають бодай одній із таких умов:

вони є багатодітними;

у сім’ї є дитина з інвалідністю.

Виплату в 10 тис. грн надають незалежно від рівня достатку сім’ї. Її можуть отримати ті родини, чиї діти, в інтересах яких подається заява, станом на 24 лютого були зареєстровані на території Бахмутської громади.

Які документи треба зібрати та куди їх надсилати

Щоб отримати виплату, один із батьків дитини або інший законний представник має подати заяву (зразок наведений нижче) та такий перелік документів:

копію паспорта або іншого документа заявника з відміткою про місце проживання;

копію свідоцтва про народження дитини та документа про її місце проживання, а для дітей від 14 років — також копію паспорта;

копію податкового номера заявника і дитини (або сторінку паспорта з відповідною відміткою — за релігійними переконаннями);

копії рішень суду чи органів влади щодо статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, або встановлення опіки/піклування (за наявності такого статусу);

копію довідки ВПО заявника та дитини;

копію медичного висновку про інвалідність дитини до 18 років із чинним строком дії (за наявності статусу);

копію посвідчення багатодітної родини та посвідчень дітей з такої родини (за наявності статусу);

довідку з місця навчання дитини від 18 років (за потреби);

реквізити особистого банківського рахунку заявника у форматі IBAN.

Копії потрібно додатково завірити власним підписом. Далі набір документів та заяву треба відсканувати або сфотографувати та надіслати електронною поштою до УСЗН Бахмутської міської ради:

На запитання відповідають на гарячій лінії відомства, вона доступна за номерами:

+38 (095) 49-87-615;

+38 (099) 71-33-980.

Нагадаємо, одноразову матеріальну допомогу в Бахмутській громаді у 2026 році також надають іншим сім’ям переселенців, які перебувають у скруті. Вони можуть отримати по 5 тис. грн. Журналісти Вільного Радіо вже писали, як подати заявку на цю допомогу та хто може це зробити.