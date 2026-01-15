Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2026 році вразливим сім’ям з дітьми, які зареєстровані в Бахмутській громаді, виплачують по 5 тис. грн матеріальної допомоги. Це сума на всю сім’ю, отримати її можна один раз на рік. Розповідаємо, як подати заявку та на які саме родини розрахована допомога.

Про це йдеться в розпорядженні начальника Бахмутської міської військової адміністрації № 5рр від 9 січня 2026.

Хто може отримати допомогу

На допомогу можуть розраховувати сім’ї, які належать до як мінімум однієї із зазначених категорій:

малозабезпечені сім’ї, які на момент звернення вже отримують державну соціальну або базову допомогу;

сім’ї, в яких один з батьків має І або ІІ групу інвалідності;

сім’ї, в яких дитину виховує один із батьків, який не перебуває у шлюбі (одинока мати/батько, вдова чи вдівець);

сім’ї, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування.

Допомогу по 5 тис. грн надають тільки тим із зазначених сімей, у яких діти, в інтересах яких подають заявку, станом на 24 лютого були зареєстровані на території Бахмутської громади або перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міськради.

Які документи треба зібрати і куди надсилати

Для того, аби отримати виплату, один із батьків дитини (або інший законний представник) повинен подати заяву (приклад є внизу) та наступний перелік документів:

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує місце проживання (перебування);

копія свідоцтва про народження дитини та документа про її місце проживання (перебування), а для дітей від 14 років — також копія паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та дитини або сторінки паспорта з відміткою про відмову від РНОКПП з релігійних переконань;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника та дитини;

довідка Пенсійного фонду України про отримання державної соціальної або базової соціальної допомоги (для малозабезпечених сімей);

копії документів, що підтверджують виховання дитини одним із батьків;

копія довідки МСЕК або витягу з рішення експертної команди про встановлення інвалідності І або ІІ групи (за наявності);

копії рішень суду чи органів влади щодо надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та/або встановлення опіки чи піклування (у разі звернення в інтересах таких дітей);

реквізити особистого банківського рахунку заявника (IBAN).

Усі документи потрібно завірити власним підписом та надіслати через поштового оператора власним коштом до фахівця управління соціального захисту:

відділення Нової Пошти №30 у м. Дніпро (отримувач — Баранова Ольга, +38 (099) 713-39-80).

Також уточнити інформацію можна через гарячу лінію відомства:

+38 (095) 49-87-615;

+38 (099) 71-33-980.

Нагадаємо, влада Бахмута вирішила компенсувати витрати для вихідців громади, які купили обігрівачі — до 2 тисяч гривень на родину. Отримати допомогу зможуть люди, які мають статус ВПО. Журналісти написали інструкцію, як отримати допомогу.