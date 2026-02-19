Обмін полоненими. Ілюстративне фото: Telegram/Zelenskiy / Official

У понеділок, 23 лютого, пройде четверта за 2026 рік зустріч для родин полонених та зниклих за особливих обставин з Донецької та Луганської областей. У ній візьме участь Костянтин Черніков, представник уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Донецькій області

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти та полонених Артур Добросердов.

Також на зустрічі будуть присутні представники інших державних органів і установ. Основною метою зустрічі є обговорення актуальних проблемних питань, що стосуються прав та законних інтересів родин українських оборонців та цивільних громадян.

За додатковою інформацією можна звертатися до Костянтина Чернікова за телефоном +38 (097) 25-03-791.

Нагадаємо, станом на 14 лютого 2026 року в російському полоні перебували близько 7 тисяч українців. Водночас в українському полоні є понад 4 тисячі росіян. Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти з Росією всіх на всіх.