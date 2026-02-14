В російському полоні близько 7 тисяч українців, а Україна має понад 4 тисячі полонених росіян, — Володимир Зеленський

Обмін полоненими 5 лютого 2026 року. Ілюстративне фото: Кирило Буданов

Станом на 14 лютого 2026 року в російському полоні ще перебувають близько 7 тисяч українців. Водночас в українському полоні є понад 4 тисячі росіян. Володимир Зеленський заявив про готовність обміняти з Росією всіх на всіх.

Про полонених розповів 14 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

“Стосовно обміну військовополоненими — в них (росіян, — ред.) перебувають приблизно 7 тисяч українських військовополонених. У нас же — понад 4 тисячі (російських полонених, — ред.). Це добрі новини, адже був момент, коли в нас було півтори тисячі. Тому ми готові і можемо провести обмін усіх на всіх, якщо вони (росіяни, — ред.) будуть готові. Хоча б тисяча на тисячу — це було б не чудово, але добре, бо навіть обмін 100 на 100 — будь-який крок у цьому питанні був би позитивним рішенням для нас”, — розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та Росією пройшов 5 лютого 2026 року. Того дня додому повернулися 157 українців. Більшість визволених оборонців потрапила в полон під час оборони Маріуполя.