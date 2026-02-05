Обмін полоненими 5 лютого 2026 року. Фото: Кирило Буданов

Україна та Росія провели перший із 2 жовтня обмін полоненими: на підконтрольну Україні територію повернули 150 військових та ще сімох цивільних заручників. Процедуру провели по завершенню чергового раунду перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про обмін повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед військових вдалося повернути представників Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів. Бійці, про яких йдеться, воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках.

У Коорштабі зазначили, що більшість визволених оборонців потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Ще один боєць потрапив до неволі через захоплення росіянами ЧАЕС на початку вторгнення.

“139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців”, — зазначили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Наймолодшому з повернутих — 23 роки, він потрапив у полон у 19 під час оборони Маріуполя. У Росії захисника засудили до довічного ув’язненняя. Водночас найстарший військовий, якого вдалося визволити, має 63 роки.

“Висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі. Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян”, — зазначили у Коорштабі.

У відповідь Росії передали 157 їхніх полонених військових, уточнює Міністерство оборони країни-агресорки.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими Україна та Росія провели 2 жовтня. Тоді вдалося повернути 205 українців, з яких 185 були військовими, ще 20 — цивільними заручниками. Журналісти Вільного Радіо розповідали, що відомо про повернутих, в окремому матеріалі.