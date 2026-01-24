Підтримати
23 січня через російські обстріли постраждав один житель Донеччини. Як минув день у регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

Валерія Пащенко
Минулої доби під обстріли російської армії потрапив один цивільний на Донеччині. Війська країни-агресорки понад 1,5 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 6 населених пунктів Донеччини

23 січня  2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Райгородок  та село Рай-Олександрівка. 

  • У Краматорську внаслідок однієї з атак зазнала поранення цивільна людина. Під обстрілами опинилися багатоквартирний будинок та три приватні оселі.
  • У Дружківці російські безпілотники зруйнували дві приватні оселі та один об’єкт інфраструктури.
  • По Слов’янську окупанти вдарили FPV-дронами, пошкодивши багатоквартирний будинок і три автомобілі.
  • На Костянтинівку загарбники скинули дві авіабомби “КАБ-250”, зруйнували багатоквартирний будинок і адміністративну будівлю.
  • У Райгородку FPV-дрон пошкодив приватну оселю, а в Рай-Олександрівці зачепив цивільний автомобіль.

З лінії фронту за день евакуювали 132 людини, серед них — 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 23 січня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 136 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

  • на Лиманському напрямку минулої доби окупанти здійснили 12 спроб прориву поблизу Новоселівки, Твердохлібового, Дробишевого, Торського, Ямполя та у бік Лимана, Ставків і Діброви;
  • на Слов’янському напрямку оборонці відбили дві російські атаки поблизу Сіверська;
  • на Краматорському напрямку російські підрозділи тричі безуспішно йшли в атаку в бік Никифорівки та Міньківки;
  • на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 атак у районах самої Костянтинівки, а також населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка, Іллінівка, Степанівка та Новопавлівка;
  • на Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову дію окупантів поблизу Дорожнього, Красного Лиману, Родинського, Сухецького, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Нового Донбасу, Білицького, Гришиного, Шевченка і Новопавлівки.
  • на Олександрівському напрямку оборонці зафіксували 5 атак поблизу Олександрограда, Злагоди, Добропілля, Іванівки й Нового Запоріжжя.
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські війська атакували Україну понад 370 дронами та 21 ракетою. Постраждали Київ, Харківщина, Сумщина та Чернігівщина. Є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки й інфраструктура.

 

