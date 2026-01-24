Минулої доби під обстріли російської армії потрапив один цивільний на Донеччині. Війська країни-агресорки понад 1,5 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.
Під російські обстріли потрапили 6 населених пунктів Донеччини
23 січня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Райгородок та село Рай-Олександрівка.
У Краматорську внаслідок однієї з атак зазнала поранення цивільна людина. Під обстрілами опинилися багатоквартирний будинок та три приватні оселі.
У Дружківці російські безпілотники зруйнували дві приватні оселі та один об’єкт інфраструктури.
По Слов’янську окупанти вдарили FPV-дронами, пошкодивши багатоквартирний будинок і три автомобілі.
На Костянтинівку загарбники скинули дві авіабомби “КАБ-250”, зруйнували багатоквартирний будинок і адміністративну будівлю.
У Райгородку FPV-дрон пошкодив приватну оселю, а в Рай-Олександрівці зачепив цивільний автомобіль.
З лінії фронту за день евакуювали 132 людини, серед них — 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках
Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 136 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:
на Лиманському напрямку минулої доби окупанти здійснили 12 спроб прориву поблизу Новоселівки, Твердохлібового, Дробишевого, Торського, Ямполя та у бік Лимана, Ставків і Діброви;
на Слов’янському напрямку оборонці відбили дві російські атаки поблизу Сіверська;
на Краматорському напрямку російські підрозділи тричі безуспішно йшли в атаку в бік Никифорівки та Міньківки;
на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 атак у районах самої Костянтинівки, а також населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка, Іллінівка, Степанівка та Новопавлівка;
на Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову дію окупантів поблизу Дорожнього, Красного Лиману, Родинського, Сухецького, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Нового Донбасу, Білицького, Гришиного, Шевченка і Новопавлівки.
на Олександрівському напрямку оборонці зафіксували 5 атак поблизу Олександрограда, Злагоди, Добропілля, Іванівки й Нового Запоріжжя.