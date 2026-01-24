Наслідки ударів по Донеччині 23 січня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби під обстріли російської армії потрапив один цивільний на Донеччині. Війська країни-агресорки понад 1,5 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні. Від вогню потерпали Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 6 населених пунктів Донеччини

23 січня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селище Райгородок та село Рай-Олександрівка.

У Краматорську внаслідок однієї з атак зазнала поранення цивільна людина. Під обстрілами опинилися багатоквартирний будинок та три приватні оселі.

У Дружківці російські безпілотники зруйнували дві приватні оселі та один об’єкт інфраструктури.

По Слов’янську окупанти вдарили FPV-дронами, пошкодивши багатоквартирний будинок і три автомобілі.

На Костянтинівку загарбники скинули дві авіабомби “КАБ-250”, зруйнували багатоквартирний будинок і адміністративну будівлю.

У Райгородку FPV-дрон пошкодив приватну оселю, а в Рай-Олександрівці зачепив цивільний автомобіль.

З лінії фронту за день евакуювали 132 людини, серед них — 28 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 23 січня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 136 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку минулої доби окупанти здійснили 12 спроб прориву поблизу Новоселівки, Твердохлібового, Дробишевого, Торського, Ямполя та у бік Лимана, Ставків і Діброви;

на Слов’янському напрямку оборонці відбили дві російські атаки поблизу Сіверська;

на Краматорському напрямку російські підрозділи тричі безуспішно йшли в атаку в бік Никифорівки та Міньківки;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 атак у районах самої Костянтинівки, а також населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка, Іллінівка, Степанівка та Новопавлівка;

на Покровському напрямку захисники зупинили 41 штурмову дію окупантів поблизу Дорожнього, Красного Лиману, Родинського, Сухецького, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Нового Донбасу, Білицького, Гришиного, Шевченка і Новопавлівки.

на Олександрівському напрямку оборонці зафіксували 5 атак поблизу Олександрограда, Злагоди, Добропілля, Іванівки й Нового Запоріжжя.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські війська атакували Україну понад 370 дронами та 21 ракетою. Постраждали Київ, Харківщина, Сумщина та Чернігівщина. Є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки й інфраструктура.