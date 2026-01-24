Масована атака на Харківщину у ніч на 24 січня 2025 року. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по Україні, випустивши понад 370 ударних дронів і 21 ракету. Під ударами опинилися Київ, Харківщина, Сумщина та Чернігівщина. Є загиблі та поранені, а також пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. Розповідаємо детальніше про наслідки.

Київ і Київщина були головним напрямком атаки: у столиці фіксували падіння уламків, пожежі, пошкодження будівель і перебої з теплом та водою

У Києві наслідки зафіксували одразу в кількох районах. У Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю, про що повідомив міський голова Віталій Кличко. У Дніпровському районі після падіння дрона загорівся гаражний кооператив і бензовоз на парковці, а в багатоповерхівці вибило вікна.

У Дарницькому районі уламки пошкодили вікна приватного медзакладу. У Голосіївському районі загоряння виникло на території нежитлової забудови, а за іншою адрес

Масована атака на Київ у ніч на 24 січня 2025 року. Фото: ДСНС Києва

Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених, трьох із них госпіталізували. На лівому березі столиці також виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

Пізніше мер Києва повідомив, що через пошкодження енергетичної інфраструктури майже 6 тисяч будинків знову залишилися без опалення. Більшість із них вже двічі підключали або намагалися підключити після обстрілів 9 та 20 січня. Проблеми з водою зберігаються на лівому березі та частково на правому, а комунальники продовжують працювати над відновленням послуг.

Масована атака на Київ у ніч на 24 січня 2025 року. Фото: ДСНС Києва

Харківщина пережила тривалу атаку дронами: удари по житлових будинках, пожежі в багатоповерхівках і приватному секторі, є постраждалі

Харків зазнав масованої атаки 25 безпілотниками типу “Шахед”. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, обстріл тривав майже дві з половиною години. Найбільше постраждали Індустріальний і Немишлянський райони.

В Індустріальному районі удари прийшлися по багатоповерхових житлових будинках — зайнялися квартири на верхніх поверхах і балкони, людей рятували з осель, серед врятованих є дитина. У Немишлянському районі дрон пошкодив приватний будинок, виникла масштабна пожежа, постраждала людина, зазнали руйнувань близько 13 сусідніх домоволодінь.

Масована атака на Харків у ніч на 24 січня 2025 року. Фото: ДСНС Харківщини

За інформацією місцевої влади, один із ударів стався поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 людей, є постраждалі.

Також у місті зафіксували влучання в дорогу між приватними будинками — пошкоджені житло, вуличне освітлення та автомобілі, про травмованих не повідомляли. На іншій локації в Немишлянському районі безпілотник упав у двір приватного домоволодіння, вибило скло в навколишніх будинках.

На Сумщині та Чернігівщині цієї ночі зафіксували удари, є поранені, на Чернігівщині ракети пошкодили енергетичний об’єкт і залишили область без світла

У Сумській області за добу, з ранку 23 до ранку 24 січня, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 громадах, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Сумській громаді через атаки безпілотників постраждали жінки 58 та 65 років.

На Чернігівщині російські ракети поцілили в критично важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі. За інформацією АТ “Чернігівобленерго”, удар припав на один із ключових вузлів енергосистеми, що спричинило масштабні знеструмлення в області. У Чернігівській міській раді підтвердили, що обласний центр уночі майже повністю залишився без електропостачання.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня 2026 року, в більшості регіонів України вимушено вдалися до аварійних відключень світла. Це сталося через те, що одразу кілька об’єктів генерації довелося вивести в ремонт.