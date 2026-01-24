Підтримайте Вільне Радіо
У ніч на 24 січня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по Україні, випустивши понад 370 ударних дронів і 21 ракету. Під ударами опинилися Київ, Харківщина, Сумщина та Чернігівщина. Є загиблі та поранені, а також пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури. Розповідаємо детальніше про наслідки.
У Києві наслідки зафіксували одразу в кількох районах. У Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю, про що повідомив міський голова Віталій Кличко. У Дніпровському районі після падіння дрона загорівся гаражний кооператив і бензовоз на парковці, а в багатоповерхівці вибило вікна.
У Дарницькому районі уламки пошкодили вікна приватного медзакладу. У Голосіївському районі загоряння виникло на території нежитлової забудови, а за іншою адрес
Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених, трьох із них госпіталізували. На лівому березі столиці також виникли перебої з тепло- та водопостачанням.
Пізніше мер Києва повідомив, що через пошкодження енергетичної інфраструктури майже 6 тисяч будинків знову залишилися без опалення. Більшість із них вже двічі підключали або намагалися підключити після обстрілів 9 та 20 січня. Проблеми з водою зберігаються на лівому березі та частково на правому, а комунальники продовжують працювати над відновленням послуг.
Харків зазнав масованої атаки 25 безпілотниками типу “Шахед”. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, обстріл тривав майже дві з половиною години. Найбільше постраждали Індустріальний і Немишлянський райони.
В Індустріальному районі удари прийшлися по багатоповерхових житлових будинках — зайнялися квартири на верхніх поверхах і балкони, людей рятували з осель, серед врятованих є дитина. У Немишлянському районі дрон пошкодив приватний будинок, виникла масштабна пожежа, постраждала людина, зазнали руйнувань близько 13 сусідніх домоволодінь.
За інформацією місцевої влади, один із ударів стався поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 людей, є постраждалі.
Також у місті зафіксували влучання в дорогу між приватними будинками — пошкоджені житло, вуличне освітлення та автомобілі, про травмованих не повідомляли. На іншій локації в Немишлянському районі безпілотник упав у двір приватного домоволодіння, вибило скло в навколишніх будинках.
У Сумській області за добу, з ранку 23 до ранку 24 січня, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 громадах, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Сумській громаді через атаки безпілотників постраждали жінки 58 та 65 років.
На Чернігівщині російські ракети поцілили в критично важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі. За інформацією АТ “Чернігівобленерго”, удар припав на один із ключових вузлів енергосистеми, що спричинило масштабні знеструмлення в області. У Чернігівській міській раді підтвердили, що обласний центр уночі майже повністю залишився без електропостачання.
Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня 2026 року, в більшості регіонів України вимушено вдалися до аварійних відключень світла. Це сталося через те, що одразу кілька об’єктів генерації довелося вивести в ремонт.