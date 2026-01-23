Українські енергетики працюють над відновленням енергосистеми. Ілюстративне фото: Getty Images

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У п’ятницю 23 січня 2026 року в більшості регіонів України вимушено вдалися до аварійних відключень світла. Це сталося через те, що одразу кілька об’єктів генерації довелося вивести в ремонт.

Про погіршення ситуації в енергосистемі повідомили на офіційному каналі Укренерго.

Через постійні удари РФ по українській енергетиці вцілілі енергоблоки несуть постійне перевантаження. Щоб зберегти баланс і не допустити неконтрольованих знеструмлень, які врешті можуть вивести з ладу високовольтне устаткування, диспетчерам довелося зупинити обладнання для ремонту й застосувати аварійні відключення.

Ремонті бригади вже працюють над відновленням енергоблоків. Орієнтовні строки завершення робіт в Укренерго не повідомляють, але очікують, що на окремих об’єктах їх вдасться закінчити “найближчим часом”. Це має дозволити скасувати аварійні знеструмлення й повернутися до планових графіків відключень світла в більшості регіонів.

“Просимо із розумінням поставитись до ситуації. Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію максимально раціонально”, — написали в Укренерго.

Раніше ми розповідали, що уряд планує розподілити 2,56 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на закупівлю генераторів. Ними вироблятимуть тепло й світло у регіонах, де критична ситуація з електропостачанням. У списку областей є і Донеччина.