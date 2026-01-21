Уряд розподілить 2,56 млрд грн на закупівлю генераторів, зокрема, для Донецької області: звідки гроші

Генератор великої потужності. Ілюстративне фото: ДСНС

Уряд розподілить 2,56 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на обладнання мобільної розподіленої генерації. Ним вироблятимуть тепло й світло у регіонах, де критична ситуація з електропостачанням.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Цим коштом закуплять генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

За словами Свириденко, обладнання можна буде переспрямовувати й на інші регіони, де є гостра потреба. Посадовиця зазначила, що закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів.

Уряд вже окремо визначив відповідального замовника та встановив чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

“В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж”, — сказала премʼєр-міністерка.

