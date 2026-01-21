Сили оборони на Донеччині отримають ще більш як 38 млн грн допомоги: на що спрямують

Військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Донецької області виділила кошти на підтримку Сил оборони, які воюють проти росіян у регіоні. Так, понад 38 мільйонів гривень спрямують на закупівлю необхідного обладнання для військових.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Понад 38 мільйонів гривень вирішили виділити за результатами чергового засідання Ради оборони Донецької області. Це кошти з регіонального бюджету.

За словами посадовця, гроші спрямують на першочергові потреби Сил оборони. Ймовірно, йдеться про закупівлю дронів, БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби.

Також, каже Філашкін, під час засідання приділили окрему увагу зведенню та укріпленню фортифікаційних споруд. Він запевнив, що роботи тривають у визначених районах — відповідно до потреб фронту, а координують все за підтримки військових.

“Обговорили співпрацю з підрозділами Сил оборони щодо встановлення антидронових сіток. Це не лише захист особового складу та техніки, а й важливий елемент безпеки під час підвозу продовольчих товарів до тилових громад області та пересування наших жителів”, — розповів голова ОВА.

Нагадаємо, за добу поліція зафіксувала 1 631 російський обстріл підконтрольної частини Донеччини, атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. Влучання фіксують у п’яти населених пунктах — загинула одна цивільна людина, поранені семеро.