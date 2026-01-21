Наслідки обстрілів у Донецькій області за 20 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

За добу поліція зафіксувала 1 631 російський обстріл підконтрольної частини Донеччини, атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. Влучання фіксують у п’яти населених пунктах — загинула одна цивільна людина, поранені семеро.

Жертви серед цивільних були в Осиковому, Дружківці, Костянтинівці й Лимані

Згідно зі зведенням від поліції, 20 січня під вогнем були міста Дружківка, Костянтинівка та Лиман, селище Олексієво-Дружківка та село Осикове.

Через влучання по Осиковому Дружківської громади загинула одна цивільна людина.

На Дружківку скинули вісім 500- та 250-кілограмових авіабомб, а також вдарили по місту з РСЗВ “Смерч”, там поранені п’ятеро людей, пошкоджені 14 багатоквартирних та 12 приватних будинків, адмінбудівля, заклад освіти, котельня та два цивільні авто.

По Костянтинівці били зі ствольної артилерії, там поранений цивільний чоловік. Ще одна людина зазнала поранень внаслідок удару по Лиману.

Через влучання FPV-дрона в Олексієво-Дружківці постраждав приватний будинок.

Загалом за добу руйнувань зазнали 32 цивільні об’єкти, зокрема 27 житлових будинків, уточнюють у поліції.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін зазначив, що також удари фіксували у Затишку, Золотому Колодязі, Грузькому, Торецькому, Кучеревому Ярі та Різниківці.

На більшості напрямків Донеччини впала активність росіян

на Лиманському напрямку пише Генштаб ЗСУ, 20 січня росіяни атакували 11 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки у районі Дронівки;

на Краматорському напрямку українським військовим також вдалося відбити одну атаку — у бік Бондарного;

ще 14 атак провели росіяни на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки;

на Покровському напрямку українським військовим вдалося зупинити 36 штурмів у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку фіксували одну атаку в напрямку Нового Запоріжжя.

Хоч атаки тривали на всіх напрямках фронту, які частково чи повністю розташовані на Донеччині, активність росіян дещо знизилася у порівнянні з показниками 19 січня. На Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямку атак було менше, ніж днем раніше. Це, втім, не стосується Лиманського напрямку.

Нагадаємо, українські військові заперечили російські заяви про повний контроль над Мирноградом: містом на схід від Покровська, яке ще наприкінці грудня Міноборони країни-агресорки оголосило повністю захопленим. За Мирноград досі точаться бої, які подекуди відбуваються на близьких дистанціях.