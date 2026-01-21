Мирноград на мапі DeepState станом на 19 січня

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Українські військові заперечили російські заяви про повний контроль над Мирноградом: містом на схід від Покровська, яке ще наприкінці грудня Міноборони країни-агресорки оголосило повністю захопленим. За Мирноград досі точаться бої, які подекуди відбуваються на близьких дистанціях.

Про це наприкінці доби 20 січня в ефірі “Суспільне. Студія” розповів заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки 79-ї бригади ДШВ Богдан Януш.

Російські війська намагаються користуватися погодою, аби заходити в Мирноград та на його північні околиці. У зоні відповідальності 79 бригади ДШВ росіяни востаннє застосовували техніку близько місяця тому, втім, надалі можуть знову пустити її в бій. В Україні тривають морози, тому загарбники можуть не боятися, що техніка застрягне в багнюці.

“Повністю за Мирноград сказати не можу, бо ми проводимо пошуково-ударні дії, ми не в обороні стоїмо. Відповідно, в смузі наступу, де проводимо пошуково-ударні дії, противник вклинився, але щоб повністю він взяв під контроль все — ні. Стоять позиції суміжних підрозділів, що продовжують виконувати завдання, а ми допомагаємо, підчищаємо там, де противник зайшов”, — каже заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки 79-ї бригади ДШВ Богдан Януш.

Він зазначив, що контактні бої у місті тривають майже постійно на різних відстанях — від 50 метрів до фактично “обличчя в обличчя”. На підходах до Мирнограда українські військові утримують оборону в бліндажах та посадках, а в самому місті їм доводиться вступати в бій серед зруйнованих будівель і залишків підвалів.

Окрім того, військовий зазначив, що через активність російських дронів постачання угруповання в Мирнограді здійснюють залежно від погодних умов.

“Туман, дощ, сніг. Як тільки воно починається, противник не може ввести спостереження за логістичним маршрутом і починає своє переміщення. Починаємо ми йти до переміщення. На позиції здійснюємо скиди з БпЛА, якщо щось дрібне. Якщо це боєприпаси, радіостанції, більша кількість води, продовольства, то, відповідно, скидаємо великими БпЛА”, — каже Богдан Януш.

Згідно з даними аналітиків DeepState, на 19 січня більша частина Мирнограда перебуває під російським контролем. На півночі міста існує сіра зона. Аналогічну оцінку проєкт дає і ситуації в Покровську.

Нагадаємо, після напису “Прошу хлеба” на снігу від жительки Костянтинівки військові щодня доставляють їй пакунки з їжею. Літня мешкає у районі міста, який військовій називають “буферною зоною” — він під постійним вогневим контролем російських дронів. Туди не заїздять волонтери.