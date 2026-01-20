Дронарі “Фенікса” продовжують допомагати літній з Костянтинівки, яка написала на снігу “Прошу хлеба”

Надпис жительки Костянтинівки на снігу. Фото: з відео 3 Луганського прикордонного загону

Після напису “Прошу хлеба” на снігу від жительки Костянтинівки військові щодня доставляють їй пакунки з їжею. Літня мешкає у районі міста, який військовій називають “буферною зоною” — він під постійним вогневим контролем російських дронів. Туди не заїздять волонтери.

Про це розповів дронар головного відділу безпілотних авіаційних систем “Фенікс” Держприкордонслужби України в інтерв’ю “Суспільне. Донбас”.

Напередодні військові оприлюднили історію про 19-річного пілота на псевдо “Малюк”, який пролітаючи над понівеченою російськими військами Костянтинівкою побачив напис “Прошу хлеба”. Його залишила літня жінка.

“Ми з побратимами летіли в зону розвідки. І якраз під час розвідки роздивлялись дома і підходи, і побачили цей напис. Побачили, як його писала бабуся. Старенька бабуся, песик був поруч. Вона ніжкою виписувала цей напис”, — розповідає “Малюк”.

Сфотографувавши це прохання та провівши розвідку, за словами оборонця, узгодили з керівництвом і взялися доправляти жінці допомогу.

“Ми з побратимами забрали пакунок і не один. Спочатку закинули хліб, потім печиво. Два пакунки. Прилетіли, побачили будинок цей, скинули”, — додає він.

Жінка так само написом відповіла бійцям — вони продовжили їй допомагати. Востаннє, каже дронар, передавали пакунок учора, 19 січня.

“Бабуся вийшла, помахала нам: “Дякую”. І потім прилітаємо ще раз і бачимо напис: “Спасибі”. Ми щодня їй скидаємо: по одному, по два пакунки. Слідкуємо за нею. Де вона ходить — не ходить. Бачимо, що вона є. Скинули — вона нам помахала, ми полетіли”.

За словами “Малюка”, у районі, де мешкає літня, нині “буферна зона” — там не працює соціальна інфраструктура. Волонтери туди також не заїжджають — все обстрілюється FPV-дронами.

“Лізуть окупанти дуже сильно, зі всіх боків, але ми відбиваємося, знищуємо. Я, як оператор БпЛА, я і хлопці, — ми дрони знищуємо їхні. Підлітаємо, збиваємо, щоб нічого не літало зайве на нашій території”, — розповів дронар “Фенікса”.

Він уточнив, що попри російські удари в місті залишається багато цивільних людей. Вони гріють воду на вулицях, палять вогнища, а подекуди сушать речі.

“Не знаю, де вони перуть, — на вулицях. Нема умов вже таких, як були раніше. Я не знаю, як вони. Вони не живуть. Вони виживають”, — каже “Малюк”.

За офіційною інформацією Донецької ОВА, на початок січня 2026-го у Костянтинівці залишалися 2 850 людей.

Нагадаємо, російські війська намагаються взяти Костянтинівку в “клешні” та перерізати логістику.