 24 бригада розпочала зйомки документального фільму "Божевілля. Костянтинівка": про що стрічка
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24 бригада розпочала зйомки документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”: про що стрічка

Богдан Комаровський
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24 бригада імені короля Данила розпочала зйомки повнометражного документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. За заявами творців, стрічка покаже трансформацію прифронтового міста, яке змінюється під ударами російської армії. 

Про це повідомили у соціальних мережах бригади.

Центральними персонажами документальної стрічки стануть цивільні жителі, які залишаються в Костянтинівці, й ті, хто стримує окупантів — українські військові. Через особисті історії автори прагнуть показати, як війна змінює людей та їхнє повсякденне життя. Не обійдеться і без кадрів з самого міста.

24 бригада розпочала зйомки документального фільму "Божевілля. Костянтинівка": про що стрічка
Кадри з документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. Фото: 24 ОМБр
24 бригада розпочала зйомки документального фільму "Божевілля. Костянтинівка": про що стрічка
Кадри з документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. Фото: 24 ОМБр
24 бригада розпочала зйомки документального фільму "Божевілля. Костянтинівка": про що стрічка
Кадри з документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. Фото: 24 ОМБр

Повнометражний фільм має поєднати зйомки сьогодення, особисті відео мешканців, кадри з фронту та дронів, а також архівні матеріали — аби показати Костянтинівку до масштабних руйнувань і зафіксувати, як російські війська руйнують її сьогодні, зазначають у 24 бригаді.

24 бригада розпочала зйомки документального фільму "Божевілля. Костянтинівка": про що стрічка
Кадри з документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. Фото: 24 ОМБр
24 бригада розпочала зйомки документального фільму "Божевілля. Костянтинівка": про що стрічка
Кадри з документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. Фото: 24 ОМБр
24 бригада розпочала зйомки документального фільму "Божевілля. Костянтинівка": про що стрічка
Кадри з документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. Фото: 24 ОМБр

Відомо, що проєкт “Божевілля. Костянтинівка” готують за сприяння та підтримки Українського культурного фонду та Медіацентру Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні 2026 року пресофіцер 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Костянтин Мельников став лауреатом Премії Руслана Ганущаказа за репортаж “Божевільня. Костянтинівка”.

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