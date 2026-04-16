Фільм 24-ї бригади "Божевільня. Костянтинівка" — лауреат Премії Руслана Ганущака. Фото: 1 центр ІКП Сухопутних військ ЗСУ, Артем Гвоздков

Документальний проєкт 24 ОМБр імені короля Данила “Божевільня. Костянтинівка” отримав головну нагороду Премії з документалістики імені Руслана Ганущака. Стрічка розповідає про події 2025-го у Костянтинівці — бої за місто, руйнування та цивільних, які там залишалися.

Про це повідомили на сторінці бригади.

14 квітня у Києві відбулася перша церемонія вручення Премії з документалістики імені Руслана Ганущака — це відзнака для воєнних кореспондентів та фотографів. Цьогоріч на конкурс надійшло близько 120 робіт.

Головну нагороду події отримав пресофіцер 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Костянтин Мельников за репортаж “Божевільня. Костянтинівка”. Премʼєра стрічки відбувалася на офіційному каналі бригади 10 грудня 2025-го. У ній бійці показали кадри руйнування міста окупантами, збиття FPV, палаючі будинки та цивільних, які залишилися у місті, розповідаючи про свою мотивацію.

“Божевільня “Костянтинівка” — це історія про життя в місті, яке щодня нищить окупант. Про людей, які там залишаються. І про війну без прикрас”, — зазначають у 24 ОМБр.

Окрім документального проєкту, на премії відзначили світлини Королівської бригади. У серпні минулого року бійці експонували фотовиставку-інсталяцію “Часів Яр. Вогнетривкі” у Києві. Вже в лютому 2026-го її показували у Вільнюсі — до четвертих роковин відкритого вторгнення Росії в Україну.

Більше про Премію документалістики імені Руслана Ганущака

Руслан Ганущак був українським документалістом і військовослужбовцем, який фіксував війну зсередини — 11 січня 2025 року він віддав життя в бою. Премія — це відзнака для воєнних кореспондентів, фотографів, які з ризиком для життя фіксують російсько-українську війну.

Цьогорічну церемонію нагородження провели офіцер ЗСУ Віта Титаренко та директорка Фундації Христина Бабляк. Захід розпочався з хвилини мовчання “Перерваний кадр” — на екрані повільно рухалися імена документалістів, операторів та репортерів, які загинули з 2014 року.

“Ми хочемо, щоб кадри тих, хто пішов у вічність, продовжували жити, а ті, хто сьогодні тримає камеру як зброю, відчували підтримку”, — зазначила сестра Руслана, Ірина Ганущак-Форостян.

Нагадаємо, протягом усього першого кварталу 2026 року українським захисникам вдалося сповільнити наступ російської армії. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, темпи окупації Донецької області впали утричі. У березні армія загарбників захопила 0,3% площі регіону.