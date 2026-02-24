У Вільнюсі відкрили фотовиставку-інсталяцію “Вогнетривкі”, присвячену обороні Часового Яру

Виставка про оборону Часового Яру у Вільнюсі. Фото: 24 ОМБр

У Вільнюсі до четвертих роковин відкритого вторгнення Росії в Україну запрацювала фотовиставка-інсталяція. Вона складається зі світлин оборони Часового Яру. Кадри розмістили на понівечених російськими снарядами уламками парканів з Донеччини.

Про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила.

Інсталяція у столиці Литви складається з 30 фотографій, які зробив пресофіцер бригади — документальний фотограф — Олег Петрясюк. Зі його словами, кожна світлина є симоволом безперервних боїв за Часів Яр. Деякі з оборонців міста, що зображені на кадрах, загинули на війні.

Самі ж кадри розмістили на фрагментах парканів із Донецької області, які зазнали руйнувань через російські обстріли.

У 24 ОМБр додали, що попри численні заяви окупантів українські підрозділи досі тримають оборону в Часовому Яру — після майже двох років боїв. Росіяни планували захопити місто до 9 травня 2024 року.

“Це не абстрактна “війна”. Це документальна фіксація реальності — місця, люди, наслідки. Донесення правди про цю боротьбу — це нагадування Європі: Україна стримує агресора не лише заради себе. Ми захищаємо спільну безпеку”, — додали у бригаді.

Там уточнили, що після Литви виставка поїде до Швеції та Німеччини.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували порівняння кадрів з усіх районів Часового Яру за 2022 та 2024 роки.