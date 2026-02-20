Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Чим ближче російська армія — тим масштабніші руйнування. Це наочно демонструє стан Часового Яру: в окупованих районах міста від будинків залишилися самі стіни без дахів, а чим далі від фронту — тим частіше трапляються цілі споруди. На оновлених супутникових знімках від Google можна оцінити не тільки стан окремих споруд, а й загальний вигляд міста. Журналісти Вільного Радіо підготували порівняння кадрів з усіх районів Часового Яру за 2022 та 2024 роки.
Сервіс супутникових знімків Google оновив кадри Часового Яру. Минулого разу супутникові знімки міста у високій роздільній здатності оновлювали у травні 2022 року. Попри те, що повномасштабна війна тоді вже почалася, на тих кадрах місто здавалося цілим без помітних руйнувань. Саме з цими зображеннями журналісти Вільного Радіо порівняли найактуальніші кадри понівеченого міста.
Нові супутникові фотографії датовані жовтнем 2024 року. Свіжіших і якісніших кадрів Часового Яру з космосу у вільному доступі наразі немає. У 2022 році Часів Яр з висоти фіксувала компанія Maxar, а у 2024-му — Airbus. Нові фото відрізняються вищою контрастністю, що дозволяє краще розгледіти руйнування.
Мікрорайон “Канал” у східній частині Часового Яру постраждав найбільше: він першим потрапив під удар, коли росіяни наступали з Бахмута.
Від Борисоглібського храму та приватних будинків тут залишилися лише обриси колишніх споруд. Об’єктами, які досі відкидають помітну тінь, залишилися тільки житлові багатоповерхівки.
Цей район вважають окупованим.
Супутникові знімки північної частини району “Канал” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Тут розташовані будинки на вулицях Кошового, Зеленій, Горбатова, Вишневій (раніше — Петровського), Образцовій та Борисоглібській (раніше — Ворошилова).
Супутникові знімки південної частини району “Канал” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Західніше від “Каналу” — мікрорайон “Новий”, який майже повністю складається з приватного сектору. У будинків на вулицях Ковпака, Донецькій, Ювілейній, Виноградній, Фільтрувальній, Черняховського та Рокоссовського не залишилося жодного цілого даху.
Цей район вважають окупованим.
Супутникові знімки південної частини району “Новий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
У південній частині цього району була фільтрувальна станція — поля навколо неї всіяні вирвами, а від споруд майже нічого не залишилося.
Тут також видно оселі на вулицях Чайковського, Загородній та Недогибченка.
Супутникові знімки північної частини району “Новий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Сусідній район “Жовтневий” теж здебільшого складався з приватного сектору, який нині повністю зруйнований. На кадрах нижче — будинки на вулицях Харківській, Покровській (раніше — Тельмана), Осипенка, Дмитра Скрипченка (раніше — Орджонікідзе), Маріупольській, Кривоноса, Сєрова та Чкалова. У східній частині кварталу видно окопи значних розмірів.
Цей район вважають окупованим.
Супутникові знімки південно-східної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
У південно-східній частині кварталу ситуація з будинками на вулицях Толбухіна, Маріупольській, Кривоноса, Сєрова, Джерельній (раніше — Ватутіна), Чкалова та Лісній така ж — суцільна руйнація. У східній частині кварталу можна побачити окопи вздовж каналу “Сіверський Донець — Донбас”.
Супутникові знімки північно-східної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Школа №17 у Часовому Ярі на кадрах здається частково зруйнованою. Значно сильніше постраждали будинки на вулицях Щастя (раніше — Шверника), Космонавтів, Гвардійській, Дмитра Скрипченка (раніше — Орджонікідзе), Недогибченка та Райдужній (раніше — Щербакова), а також у провулках Мічуріна та Тімірязєва. Одна з осель горіла навіть у момент зйомки.
Супутникові знімки західної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Житлові квартали між районом “Жовтневий” та центром міста теж зруйновані, видно дим від пожеж. Це вулиці Недогибченка, Садова, Георгія Дубровського (раніше — Совнаркома) та Паркова (раніше — Свердлова). Навіть футбольне поле вкрите вирвами.
Супутникові знімки північно-західної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Житлові будинки, стадіон “Авангард”, центральна міська лікарня №3, місцевий ЦНАП, аптеки, бібліотека і школи дитячих мистецтв на вулицях Дніпровській (раніше — Артема), Шкільній та Цілинників у центрі Часового Яру мають вкрай зруйнований вигляд. Хоча у кількох споруд досі збереглися дахи.
Цей район активісти DeepState вважають окупованим.
Супутникові знімки східної частини центрального району Часового Яру у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Школа №15, місцевий ринок, сквер та житлові будинки на вулицях Миру (раніше — Кобзона), Дніпровській (раніше — Артема), Василя Олійника (раніше — Жовтневої), Міліцейській та Горького частково зруйновані. Деякі будівлі розтрощені вщент, але подекуди трапляються цілі дахи.
Супутникові знімки центру Часового Яру у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
За місцевий вогнетривкий завод бої тривали не один місяць поспіль, і це помітно на супутникових знімках — від деяких споруд залишилися лише каркаси.
Супутникові знімки вогнетривкого комбінату у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Цех безрейкового транспорту Часовоярського вогнетривкого комбінату теж зазнав суттєвих руйнувань. Цей район вважають окупованим.
Супутникові знімки цеху безрейкового транспорту Часовоярського вогнетривкого комбінату у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Бої за мікрорайон “Північний” тривали наприкінці 2024 року та на початку 2025-го. Район складається з приватного сектору на вулицях Юності (раніше — Лазо), Шевченка, Героїчній (раніше — Пролетарській), Крилова, Гагаріна та на території колишнього цеху №4 вогнетривкого комбінату. Більшість споруд тут також зруйновані.
Цей район активісти DeepState вважають окупованим.
Супутникові знімки району “Північний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Мікрорайон “Десятий” розташований між районами “Північний” та “Новопівнічний”. До нього входять житлові будинки на вулицях Лазурній (раніше — Комунарів), Транспортній, Трудовій, Ломоносова та Декабристів.
Кілька споруд були зруйновані ще до повномасштабної війни, а тепер майже весь квартал перетворився на руїни.
Цей район уже вважають окупованим.
Супутникові знімки району “Десятий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Мікрорайон “Новопівнічний” розташований у північно-східній частині міста й також вважається окупованим. Це здебільшого забудова зруйнованого приватного сектору на вулицях Вокзальній, Кленовій (раніше — Паризької Комуни), Зоряній (раніше — Бабушкіна), Дачній, Залізничній, Слов’янській (раніше — Запотоцького), Чернишевського, Менделєєва, Первомайській, Толстого та Добролюбова.
Супутникові знімки району “Новопівнічний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Станом на момент написання матеріалу (19 лютого 2026 року) район “Західний” активісти DeepState вважають не окупованим. Це декілька вулиць приватного сектору між двома ставками. Цілих споруд на вулицях Привокзальній, Громовій, Народній (раніше — Крупській), Партизанській, Журавлиній (раніше — МОПРа), Кобзаря (раніше — Краснознаменній), Челюскіна, Рабкорівській, Некрасова, Чехова та Кутузова майже немає.
Супутникові знімки району “Західний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Ще один район, який у лютому 2026 році залишається під контролем ЗСУ — “Шевченка”. Це приватний сектор із вулицями Костянтинівською (раніше — Фрунзе), Кам’янською, Миколаївською (раніше — Щорса), Малиновою (раніше — Котовського), Українською (раніше — Профінтерна), Преображенською (раніше — Карла Лібкнехта), Матросова та Пушкіна.
Наслідки бойових дій не оминули й цей район — усюди видно руйнування та вирви.
Супутникові знімки району “Шевченка” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Район “Цеху №2” також вважають прифронтовим, боротьба за цю територію триває. Окрім промислових споруд Часовоярського вогнетривкого комбінату, тут є приватний сектор на вулицях Ціолковського, Калиновій (раніше — Дмитрова), Плещіївській (раніше — Дзержинського), Дружби (раніше — Пархоменка) та Холодній.
Кілька багатоповерхівок здаються частково вцілілими, але більшість осель зруйновані вщент.
Супутникові знімки району “Цеху №2” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Один із найменш зруйнованих районів Часового Яру — “Південний”, який теж перебуває під контролем української влади. Тут також є руйнування, але порівняно з іншими районами міста більшість споруд принаймні частково вцілілі.
Це приватні будинки на вулицях Суворова, Коцюбинського, Франка, Енергетичній (раніше — Радгоспній), Робочій та Південній.
Супутникові знімки району “Південний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Район “Землянки” — найпівнічніший та найзахідніший район міста. На момент написання матеріалу він підконтрольний ЗСУ та складається лише з однієї вулиці — Південної, яка розтягнулася на декілька гілок забудови.
Тут розміщується приватний сектор і кілька багатоповерхових житлових будинків. Руйнування в цьому районі значні: в деяких багатоповерхівках відсутні цілі під’їзди.
Супутникові знімки району “Землянки” в Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps
Раніше журналісти Вільного Радіо робили порівняння кадрів усіх районів сусіднього Бахмута за 2022 та 2024 роки. Суцільні почорнілі руїни простягнулися цілими кварталами міста замість різнокольорових споруд та охайних стежок.