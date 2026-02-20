Часів Яр із супутника у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Колаж: Вільне Радіо

Чим ближче російська армія — тим масштабніші руйнування. Це наочно демонструє стан Часового Яру: в окупованих районах міста від будинків залишилися самі стіни без дахів, а чим далі від фронту — тим частіше трапляються цілі споруди. На оновлених супутникових знімках від Google можна оцінити не тільки стан окремих споруд, а й загальний вигляд міста. Журналісти Вільного Радіо підготували порівняння кадрів з усіх районів Часового Яру за 2022 та 2024 роки.

Сервіс супутникових знімків Google оновив кадри Часового Яру. Минулого разу супутникові знімки міста у високій роздільній здатності оновлювали у травні 2022 року. Попри те, що повномасштабна війна тоді вже почалася, на тих кадрах місто здавалося цілим без помітних руйнувань. Саме з цими зображеннями журналісти Вільного Радіо порівняли найактуальніші кадри понівеченого міста.

Нові супутникові фотографії датовані жовтнем 2024 року. Свіжіших і якісніших кадрів Часового Яру з космосу у вільному доступі наразі немає. У 2022 році Часів Яр з висоти фіксувала компанія Maxar, а у 2024-му — Airbus. Нові фото відрізняються вищою контрастністю, що дозволяє краще розгледіти руйнування.

Мікрорайон “Канал” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Мікрорайон “Канал” у східній частині Часового Яру постраждав найбільше: він першим потрапив під удар, коли росіяни наступали з Бахмута.

Від Борисоглібського храму та приватних будинків тут залишилися лише обриси колишніх споруд. Об’єктами, які досі відкидають помітну тінь, залишилися тільки житлові багатоповерхівки.

Цей район вважають окупованим.

Супутникові знімки північної частини району “Канал” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Тут розташовані будинки на вулицях Кошового, Зеленій, Горбатова, Вишневій (раніше — Петровського), Образцовій та Борисоглібській (раніше — Ворошилова).

Супутникові знімки південної частини району “Канал” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Мікрорайон “Новий” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Західніше від “Каналу” — мікрорайон “Новий”, який майже повністю складається з приватного сектору. У будинків на вулицях Ковпака, Донецькій, Ювілейній, Виноградній, Фільтрувальній, Черняховського та Рокоссовського не залишилося жодного цілого даху.

Назви останніх двох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Черняховського мали перейменувати на Серпневу, а вулицю Рокоссовського — на Листопадову. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Цей район вважають окупованим.

Супутникові знімки південної частини району “Новий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

У південній частині цього району була фільтрувальна станція — поля навколо неї всіяні вирвами, а від споруд майже нічого не залишилося.

Тут також видно оселі на вулицях Чайковського, Загородній та Недогибченка.

За результатами громадських обговорень, проведених навесні 2024 року, цю вулицю мали перейменувати на честь Миколи Леонтовича, але офіційних документів щодо зміни назви на сайті Часовоярської міської ради немає.

Супутникові знімки північної частини району “Новий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Мікрорайон “Жовтневий” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Сусідній район “Жовтневий” теж здебільшого складався з приватного сектору, який нині повністю зруйнований. На кадрах нижче — будинки на вулицях Харківській, Покровській (раніше — Тельмана), Осипенка, Дмитра Скрипченка (раніше — Орджонікідзе), Маріупольській, Кривоноса, Сєрова та Чкалова. У східній частині кварталу видно окопи значних розмірів.

Назви останніх двох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Сєрова мали перейменувати на честь Івана Дзюби, а вулицю Чкалова — на честь Сергія Корольова. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Цей район вважають окупованим.

Супутникові знімки південно-східної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

У південно-східній частині кварталу ситуація з будинками на вулицях Толбухіна, Маріупольській, Кривоноса, Сєрова, Джерельній (раніше — Ватутіна), Чкалова та Лісній така ж — суцільна руйнація. У східній частині кварталу можна побачити окопи вздовж каналу “Сіверський Донець — Донбас”.

За результатами громадських обговорень, проведених навесні 2024 року, цю вулицю мали перейменувати на честь Левка Семеренка, але офіційних документів щодо зміни назви на сайті Часовоярської міської ради немає.

Супутникові знімки північно-східної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Школа №17 у Часовому Ярі на кадрах здається частково зруйнованою. Значно сильніше постраждали будинки на вулицях Щастя (раніше — Шверника), Космонавтів, Гвардійській, Дмитра Скрипченка (раніше — Орджонікідзе), Недогибченка та Райдужній (раніше — Щербакова), а також у провулках Мічуріна та Тімірязєва. Одна з осель горіла навіть у момент зйомки.

Останні два провулки потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, провулок Мічуріна мали перейменувати на Географічний, а провулок Тімірязєва — на Солов'їний. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Супутникові знімки західної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Житлові квартали між районом “Жовтневий” та центром міста теж зруйновані, видно дим від пожеж. Це вулиці Недогибченка, Садова, Георгія Дубровського (раніше — Совнаркома) та Паркова (раніше — Свердлова). Навіть футбольне поле вкрите вирвами.

Супутникові знімки північно-західної частини району “Жовтневий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Центр Часового Яру на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Житлові будинки, стадіон “Авангард”, центральна міська лікарня №3, місцевий ЦНАП, аптеки, бібліотека і школи дитячих мистецтв на вулицях Дніпровській (раніше — Артема), Шкільній та Цілинників у центрі Часового Яру мають вкрай зруйнований вигляд. Хоча у кількох споруд досі збереглися дахи.

За результатами громадських обговорень, проведених навесні 2024 року, цю вулицю мали перейменувати на вулицю Незалежності, але офіційних документів щодо зміни назви на сайті Часовоярської міської ради немає.

Цей район активісти DeepState вважають окупованим.

Супутникові знімки східної частини центрального району Часового Яру у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Школа №15, місцевий ринок, сквер та житлові будинки на вулицях Миру (раніше — Кобзона), Дніпровській (раніше — Артема), Василя Олійника (раніше — Жовтневої), Міліцейській та Горького частково зруйновані. Деякі будівлі розтрощені вщент, але подекуди трапляються цілі дахи.

Назви останніх двох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Міліцейську мали перейменувати на Каштанову, а вулицю Горького — на честь Олекси Тихого. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Супутникові знімки центру Часового Яру у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Вогнетривкий комбінат у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

За місцевий вогнетривкий завод бої тривали не один місяць поспіль, і це помітно на супутникових знімках — від деяких споруд залишилися лише каркаси.

Супутникові знімки вогнетривкого комбінату у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Цех безрейкового транспорту Часовоярського вогнетривкого комбінату теж зазнав суттєвих руйнувань. Цей район вважають окупованим.

Супутникові знімки цеху безрейкового транспорту Часовоярського вогнетривкого комбінату у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Мікрорайон “Північний” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Бої за мікрорайон “Північний” тривали наприкінці 2024 року та на початку 2025-го. Район складається з приватного сектору на вулицях Юності (раніше — Лазо), Шевченка, Героїчній (раніше — Пролетарській), Крилова, Гагаріна та на території колишнього цеху №4 вогнетривкого комбінату. Більшість споруд тут також зруйновані.

Назви останніх двох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Крилова мали перейменувати на Ягідну, а вулицю Гагаріна — на Затишну. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Цей район активісти DeepState вважають окупованим.

Супутникові знімки району “Північний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Мікрорайон “Десятий” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Мікрорайон “Десятий” розташований між районами “Північний” та “Новопівнічний”. До нього входять житлові будинки на вулицях Лазурній (раніше — Комунарів), Транспортній, Трудовій, Ломоносова та Декабристів.

Назви останніх двох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Ломоносова мали перейменувати на честь Григорія Сковороди, а вулицю Декабристів — на Грушеву. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Кілька споруд були зруйновані ще до повномасштабної війни, а тепер майже весь квартал перетворився на руїни.

Цей район уже вважають окупованим.

Супутникові знімки району “Десятий” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Мікрорайон “Новопівнічний” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Мікрорайон “Новопівнічний” розташований у північно-східній частині міста й також вважається окупованим. Це здебільшого забудова зруйнованого приватного сектору на вулицях Вокзальній, Кленовій (раніше — Паризької Комуни), Зоряній (раніше — Бабушкіна), Дачній, Залізничній, Слов’янській (раніше — Запотоцького), Чернишевського, Менделєєва, Первомайській, Толстого та Добролюбова.

Назви останніх чотирьох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Чернишевського мали перейменувати на Яблуневу, вулицю Менделєєва — на Захисників України, Первомайську — на честь Дмитра Яворницького, а Добролюбова — на Київську. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Супутникові знімки району “Новопівнічний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Мікрорайон “Західний” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Станом на момент написання матеріалу (19 лютого 2026 року) район “Західний” активісти DeepState вважають не окупованим. Це декілька вулиць приватного сектору між двома ставками. Цілих споруд на вулицях Привокзальній, Громовій, Народній (раніше — Крупській), Партизанській, Журавлиній (раніше — МОПРа), Кобзаря (раніше — Краснознаменній), Челюскіна, Рабкорівській, Некрасова, Чехова та Кутузова майже немає.

Назви останніх чотирьох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Челюскіна мали перейменувати на Весняну, вулицю Рабкорівську — на Вогнетривку, Чехова — на честь Василя Стефаника, а Кутузова — на Національну. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Супутникові знімки району “Західний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район “Шевченка” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Ще один район, який у лютому 2026 році залишається під контролем ЗСУ — “Шевченка”. Це приватний сектор із вулицями Костянтинівською (раніше — Фрунзе), Кам’янською, Миколаївською (раніше — Щорса), Малиновою (раніше — Котовського), Українською (раніше — Профінтерна), Преображенською (раніше — Карла Лібкнехта), Матросова та Пушкіна.

Назви останніх двох вулиць потрапили у список об'єктів, які у громаді збиралися перейменувати. За результатами громадських обговорень, які провели навесні 2024 року, вулицю Матросова мали перейменувати на честь Миколи Чернявського, а вулицю Пушкіна — на честь Василя Стуса. Та попри те, що комісія ухвалила рішення про зміну назв, офіційних документів щодо цього на сайті Часовоярської міської ради немає.

Наслідки бойових дій не оминули й цей район — усюди видно руйнування та вирви.

Супутникові знімки району “Шевченка” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район “Цеху №2” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Район “Цеху №2” також вважають прифронтовим, боротьба за цю територію триває. Окрім промислових споруд Часовоярського вогнетривкого комбінату, тут є приватний сектор на вулицях Ціолковського, Калиновій (раніше — Дмитрова), Плещіївській (раніше — Дзержинського), Дружби (раніше — Пархоменка) та Холодній.

За результатами громадських обговорень, проведених навесні 2024 року, цю вулицю мали перейменувати на честь Володимира Вернадського, але офіційних документів щодо зміни назви на сайті Часовоярської міської ради немає.

Кілька багатоповерхівок здаються частково вцілілими, але більшість осель зруйновані вщент.

Супутникові знімки району “Цеху №2” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район “Південний” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Один із найменш зруйнованих районів Часового Яру — “Південний”, який теж перебуває під контролем української влади. Тут також є руйнування, але порівняно з іншими районами міста більшість споруд принаймні частково вцілілі.

Це приватні будинки на вулицях Суворова, Коцюбинського, Франка, Енергетичній (раніше — Радгоспній), Робочій та Південній.

За результатами громадських обговорень, проведених навесні 2024 року, цю вулицю мали перейменувати на честь Гетьмана Петра Дорошенка, але офіційних документів щодо зміни назви на сайті Часовоярської міської ради немає.

Супутникові знімки району “Південний” у Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Район “Землянки” у Часовому Ярі на супутникових знімках за жовтень 2024 року

Район “Землянки” — найпівнічніший та найзахідніший район міста. На момент написання матеріалу він підконтрольний ЗСУ та складається лише з однієї вулиці — Південної, яка розтягнулася на декілька гілок забудови.

Тут розміщується приватний сектор і кілька багатоповерхових житлових будинків. Руйнування в цьому районі значні: в деяких багатоповерхівках відсутні цілі під’їзди.

Супутникові знімки району “Землянки” в Часовому Ярі у травні 2022 року та жовтні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Раніше журналісти Вільного Радіо робили порівняння кадрів усіх районів сусіднього Бахмута за 2022 та 2024 роки. Суцільні почорнілі руїни простягнулися цілими кварталами міста замість різнокольорових споруд та охайних стежок.