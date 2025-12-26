Наслідки ударів по Донеччині 25 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби під ударами російських дронів опинилися четверо жителів Донеччини — одна людина загинула. Війська країни-агресорки більше ніж півтори тисячі разів били по житловому сектору та вздовж лінії фронту з різної зброї. Від обстрілів потерпали Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі

Під російські обстріли потрапили 8 населених пунктів Донеччини

25 грудня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, Покровськ, селище Малотаранівка та село Привільне.

У Костянтинівці росіяни влучили FPV-дроном у цивільне авто — загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.

У Дружківці через атаку російського дрона постраждала цивільна людина, її автомобіль отримав пошкодження.

По Краматорську окупанти випустили БпЛА “Молнія-2” — зруйнували приватну оселю та нежитлове приміщення.

У Слов’янську атака БпЛА пошкодив нежитлові будівлі.

На Олексієво-Дружківку армія РФ скинула три авіабомби “КАБ-250” — три багатоповерхівки зазнали руйнувань.

У Миколаївці російські безпілотники влучили в інфраструктурний об’єкт, а у Біленькому пошкодили приватний будинок і цивільне авто.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 14 цивільних об’єктів, серед яких 5 — житлові будинки.

Окупанти найактивніше наступали на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 121 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку окупанти атакували 9 разів та намагалися просунутись у районах Новоселівки, Ставків, Новосергіївки, а також Озерного та Зарічного.

на Слов’янському напрямку захисники відбили п’ять російських атак поблизу Сіверська і Серебрянки;

на Краматорському напрямку росіяни один раз йшли в атаку неподалік Новокомаровки;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки та Софіївки;

на Покровському напрямку російські війська 28 разів безуспішно намагалися просунутись в районах населених пунктів Красний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру та Новоекономічного;

на Олександрівському напрямку протягом минулої доби армія РФ п’ятнадцять разів атакувала поблизу Привільного, Рибного, Красногірського, Зеленого Гаю, Вороного, Ялти, Олександрограда та у бік Іскри, Вишневого й Єгорівки.

Раніше ми розповідали, що від серпня 2024-го близько 40 тисяч жителів Донецької області скористалися послугами транзитного шелтера у Павлограді. Інший центр — у Лозовій — відкрився менш як пів року тому, тож там статистика менша.