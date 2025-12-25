Підтримайте Вільне Радіо
Від серпня 2024-го близько 40 тисяч жителі Донецької області скористалися послугами транзитного шелтера у Павлограді. Інший центр — у Лозовій — відкрився менш як пів року тому, тож там статистика менше.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальника відділу з питань надання соцпослуг Донецької ОДА Дмитра Пожарського.
За його словами, з моменту запуску — у серпні минулого року — шелтер у Павлограді надав допомогу близько 40 тисяч жителів Донеччини. Однак в останні місяці переважно підтримку там надають евакуйованим з Дніпропетровської області.
Нині місцевих везуть до Лозової на Харківщині — від серпня 2025-го допомогу там надали більш як 15 вихідцям з Донецької області. Щоденний потік послуг там становив 100 людей — на день.
Зазначимо, що у транзитних центрах, окрім тимчасового прихистку, цивільним видають гуманітарні набори. А ще там можна отримати юридичні консультації, виплати та психологічну підтримку.
“Закликаємо рідних людей, які на не чують, все ж таки, переговоріть вкотре зі своїми бабусями, дідусями, свекрами. Переконайте їх виїхати — це власна безпека. Бо є ситуації, коли ми могли превентивно вивезти, розмістити або ж довести куди потрібно. Нині екіпажі наражають себе на небезпеку. Від вчасної евакуації залежить не тільки безпека цивільних, а й тих, хто їх вивозить”, — сказав Пожарський.
Нагадаємо, для жителів Донецької області, яких можуть евакуювати у разі загрози бойових дій, підготували понад 10,5 тисячі місць для розселення у 15 областях України. Водночас Координаційний штаб доручив обласним адміністраціям розгорнути умови для прийому не менше 70 тисяч людей у кожній з цих областей, зокрема — місця для маломобільних груп населення.