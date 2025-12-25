Евакуація. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від серпня 2024-го близько 40 тисяч жителі Донецької області скористалися послугами транзитного шелтера у Павлограді. Інший центр — у Лозовій — відкрився менш як пів року тому, тож там статистика менше.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальника відділу з питань надання соцпослуг Донецької ОДА Дмитра Пожарського.

За його словами, з моменту запуску — у серпні минулого року — шелтер у Павлограді надав допомогу близько 40 тисяч жителів Донеччини. Однак в останні місяці переважно підтримку там надають евакуйованим з Дніпропетровської області.

Нині місцевих везуть до Лозової на Харківщині — від серпня 2025-го допомогу там надали більш як 15 вихідцям з Донецької області. Щоденний потік послуг там становив 100 людей — на день.

Зазначимо, що у транзитних центрах, окрім тимчасового прихистку, цивільним видають гуманітарні набори. А ще там можна отримати юридичні консультації, виплати та психологічну підтримку.

“Закликаємо рідних людей, які на не чують, все ж таки, переговоріть вкотре зі своїми бабусями, дідусями, свекрами. Переконайте їх виїхати — це власна безпека. Бо є ситуації, коли ми могли превентивно вивезти, розмістити або ж довести куди потрібно. Нині екіпажі наражають себе на небезпеку. Від вчасної евакуації залежить не тільки безпека цивільних, а й тих, хто їх вивозить”, — сказав Пожарський.

Як записатися на евакуацію

0-800-500-121 та +38 (073) 050-01- 21 — номери кол-центру Донеччини для заявок на евакуацію;

0-800-408-911 — телефон гарячої лінії;

0-800-332-614 — волонтери БФ “Схід SOS”

0-800-332-614 — для евакуації з дітьми, тяжкохворими та маломобільними людьми;

+38 (093) 202-22-32 та +38 (096) 404-10-34 — для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом від “Проліски”.

Нагадаємо, для жителів Донецької області, яких можуть евакуювати у разі загрози бойових дій, підготували понад 10,5 тисячі місць для розселення у 15 областях України. Водночас Координаційний штаб доручив обласним адміністраціям розгорнути умови для прийому не менше 70 тисяч людей у кожній з цих областей, зокрема — місця для маломобільних груп населення.