Євакуація людей з Донецької області (Добропілля, осінь 2025 року). Фото: Схід SOS

Для жителів Донецької області, яких можуть евакуювати у разі загрози бойових дій, підготували понад 10,5 тисячі місць для розселення у 15 областях України. Водночас Координаційний штаб доручив обласним адміністраціям розгорнути умови для прийому не менше 70 тисяч людей у кожній з цих областей, зокрема — місця для маломобільних груп населення.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на запит до Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної військової адміністрації.

Скільки місць уже підготовлено для жителів Донеччини

Станом на 27 жовтня 2025 року, за інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, загальна кількість підготовлених місць для розселення цивільного населення з Донеччини — 10 548.

Зокрема, місця передбачені у таких регіонах:

Вінницька область — 187 місць;

Волинська — 1000 місць;

Житомирська — 500 місць;

Закарпатська — 553 місця;

Івано-Франківська — понад 500 місць;

Київська — 952 місця;

Кіровоградська — 906 місць;

Львівська — 346 місць;

Одеська — 2352 місця;

Полтавська — 434 місця;

Рівненська — 13 місць;

Тернопільська — 1226 місць;

Хмельницька — 1015 місць;

Черкаська — 503 місця;

Чернівецька — 61 місце.

Для довідки: На підконтрольній території залишаються близько 200 тисяч цивільних мешканців. Протягом жовтня 2025 року з підконтрольної частини Донеччини вдалося евакуювати приблизно 5,5 тис. людей. Це понад вдвічі менше показників вересня, коли вивезли близько 11,1 тис. цивільних, а також майже у сім разів менше, ніж евакуювали у серпні. Ще раніше у 2025 році за липень евакуювали близько 9,8 тисячі людей, а у червні — близько 8 тисяч. А від січня по травень поточного року вдалося вивезти 36 тис. людей. Йдеться про сукупну кількість евакуйованих силами органів місцевої влади, добровольчих формувань і волонтерів. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, у Покровську залишаються проживати 1200 людей — евакуація звідти можлива тільки завдяки військовим. У Добропіллі залишається близько 1 тисячі жителів, у Мирнограді — близько 900 людей, у Костянтинівці — 4800 цивільних. 270 жителів евакуйованих жителів Донеччини у жовтні 2025-го розселили у місцях тимчасового проживання.

Як координують переміщення людей та куди евакуюють жителів Донеччини

Організацію проведення евакуації регулює Координаційний штаб з питань евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення. Його створили в липні 2022 року. Саме штаб розглядає заявки від обласних військових адміністрацій, визначає області для прийому людей та координує їх розміщення.

Рішення про проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області уряд ухвалив ще у серпні 2022 року. Тоді визначили перелік безпечних регіонів, куди вивозять мешканців — 13 областей України. Людей евакуюють у Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку області. Згодом додалися Одеська та Київська області.

Окремого розподілу громад Донеччини між областями прийому не встановлювали.

На засіданні Координаційного штабу 13 серпня 2025 року представникам згаданих областей і ще Київський МВА доручили розгорнути додаткові місця для розміщення внутрішньо переміщених осіб у діючих центрах тимчасового проживання. У кожній з областей мають бути умови для прийому не менше 70 тисяч людей, зокрема щонайменше 3,2 тисячі місць для маломобільних. Тобто загалом має бути не менше 1,1 млн місць для розміщення ВПО.

У Донецькій ОВА зазначили, що конкретне місце поселення людей визначають під час евакуації — у пунктах тимчасового розміщення залежно від дати та напрямку прибуття.

Нагадаємо, на середину листопада 2025-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області разом з родинами залишаються 13,2 тисячі дітей. З них близько 540 — досі не покинули зону примусової евакуації