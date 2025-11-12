Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На середину листопада 2025-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області мешкають 13,2 тисячі дітей. З них близько 540 — досі не покинули зону примусової евакуації.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває у населених пунктах двох громад Донецької області. Нині там залишаються 547 дітей, зокрема:

Криворізька громада — 3 дитини у Завидо-Кудашевому;

Дружківська громада — 544 дітей у Дружківці.

За останній тиждень — з 5 по 12 листопада — з небезпеки вдалося евакуювати ще 55 неповнолітнього, каже Рижкова. Так, малечу вивозили з Дружківки.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 198,5 тисячі людей, з яких 13,2 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій загалом 20 громад, де мешкають 15,4 тисячі цивільних, неповнолітніх немає.

Нагадаємо, кількість охочих залишити прифронтові громади Донеччини не зросла попри похолодання. Подекуди люди вимушено покидають свої домівки через поранення внаслідок російських атак. У прифронтових районах продовжують знаходити дітей, яких “до останнього” переховують батьки.