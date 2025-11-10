“Зізнаються, що дитина — прикриття для батька, який не хоче мобілізуватись”, — волонтер про евакуацію з прифронту Донеччини

Евакуація мешканців Костянтинівки гуманітарною місією “Проліска”. Ілюстративне фото: Євген Ткачов

Кількість охочих залишити прифронтові громади Донеччини не зросла попри похолодання. Подекуди люди вимушено покидають свої домівки через поранення внаслідок російських атак. У прифронтових районах продовжують знаходити дітей, яких “до останнього” переховують батьки.

Про це розповів керівник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов в етері “Суспільне. Студія”.

“Те, що ми спостерігаємо, це збільшилася кількість охочих евакуюватися, але вимушено. Тобто, після отримання поранень. Навіть бувають випадки, коли люди 2-3 доби намагаються якось самі собі допомогти, потім починається запалювання, погіршується стан здоров’я і тоді люди вже викликають евакуацію”, — каже Ткачов.

Він уточнив, що цивільні на прифронтових територіях Донеччини намагаються вижити — перебираються в підвали, заготовляють дрова або з багатоповерхівок — без вікон і дверей — приходять до сусідів. Також вони займають покинути домівки з пічками.

За словами Євгена Ткачова, поліціянти продовжують майже кожного тижня знаходити дітей у небезпечних районах регіону. Їх вивозять разом з батьками.

“Більшість зізнаються, що дитина, як би це огидно не звучало, але є прикриттям для батька, який не хоче мобілізуватись. І вони зізнаються, що розраховують на те, що, по-перше, заради дітей була більша гуманітарна допомога і більш якісна. І розраховують на те, що заради дитини або поліція, або волонтери, або гуманітарні місії кинуть все, і в останній момент зможуть приїхати на порятунок”, — розповів керівник місії.

Нагадаємо, напередодні російський дрон прицільно влучив у автомобіль гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині. Люди встигли залишити машину до удару, тому ніхто не постраждав.