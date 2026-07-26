Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За перше півріччя 2026-го до влади Черкаського по грошову допомогу звернулися 25 вихідців з громади. Їх підтримали за різними ініціативи, які фінансують коштом місцевого бюджету — програми для оборонців, ветеранів, переселенців та соціально вразливих людей. Розповідаємо, скільки грошей на це мають загалом.

Про фінансування журналісти Вільного Радіо із відповіді на запит до Черкаської СВА.

У Черкаській громаді діють програми підтримки соціально незахищених верств населення, за якими від початку року отримали грошову допомогу вже 25 людей. Такі ініціативи фінансують коштом місцевого бюджету — майже 3,1 мільйона гривень на 2026-й. Серед них:

програма соціального захисту та підтримки військових, ветеранів та їхніх родин — 1 мільйон 279 тисяч гривень;

програма підтримки, соціальної адаптації та інтеграції ВПО — 125 тисяч гривень;

програма підтримки соціально незахищених верств населення — 1 мільйон 693 тисячі гривень.

Як уточнили у військовій адміністрації, упродовж року там сподіваються охопити такою матеріальною допомогою 172 жителів громади. Звернутися по консультацію щодо отримання можна до відділу соцзахисту за номером телефону: +38 (093) 970-78-54.

Нагадаємо, за період із 24 лютого 2022 року до 23 липня 2026 року у Черкаській громаді зафіксували 10 загиблих та 36 поранених місцевих жителів. Серед них є діти: один неповнолітній загинув, ще двоє дістали поранень.