У Черкаській громаді за час повномасштабної війни загинули 10 цивільних, ще 36 дістали поранень. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За період із 24 лютого 2022 року до 23 липня 2026 року у Черкаській громаді зафіксували 10 загиблих та 36 поранених місцевих жителів. Серед них є діти: один неповнолітній загинув, ще двоє дістали поранень.

Дані про постраждалих у громаді станом на 28 червня 2026 року журналісти Вільного Радіо отримали від Черкаської селищної військової адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Крім даних, які Вільному Радіо надали у запиті, є дані поліцейських Донеччини від 20 липня 2026 року, що у селі Новоселівка Черкаської громади через влучання по автодорозі поранення дістали двоє цивільних.

Представники військової адміністрації відстежують інформацію про переселенців, які евакуювалися з Черкаської громади до безпечніших регіонів країни. Серед них протягом понад чотирьох років повномасштабного вторгнення Росії не зафіксували жодного загиблого або пораненого внаслідок бойових дій.

Посадовці уточнили журналістам Вільного Радіо, що фіксують усі дані про постраждалих і передають їх до обласних й інших “відповідних установ”, які займаються документуванням жертв російської агресії для історії.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що у селищі Черкаське планують облаштувати модульне укриття, де одночасно зможуть перебувати понад пів сотні людей. Для цього місцева влада уклала прямий договір із підрядником без відкритих торгів.