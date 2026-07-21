Наслідки обстрілів Краматорська, 20 липня 2026 року. Фото: Донецька облпрокуратура

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Протягом понеділка, 20 липня, поліція зафіксувала 1378 російських атак по лінії фронту та житловому сектору на підконтрольній частині Донеччини: війська країни-агресорки атакували щонайменше 11 населених пунктів. Розповідаємо, що відомо про наслідки цих атак та ситуацію з обстрілами в регіоні.

Загиблі були в Краматорську та Дружківці

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем за добу були міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Олександрівка, Райгородок, та Ясногірка, а також села Запаро-Мар’ївка та Новоселівка.

Найбільше жертв 20 липня було в Краматорську: по місту запустили 10 250-кілограмових авіабомб, а також дрони. Через влучання російських боєприпасів загинули дві людини, поранені ще десятеро. Пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, чотири приміщення медзакладів, котельня та два цивільні авто.

По Дружківці також били авіабомбою та FPV-дроном — там загинули двоє людей, пошкоджені два багатоквартирні будинки.

По Біленькому влучили дві 250-кілограмові авіабомби та дрон — одна людина зазнала поранень, пошкоджені 10 приватних будинків.

У Новоселівці після влучання по автодорозі поранені двоє цивільних, постраждало авто.

У Миколаївці пошкоджений об’єкт інфраструктури, в Олександрівці — багатоквартирний будинок, у Райгородку — чотири приватні оселі, у Малотаранівці — рейсовий автобус, у Ясногірці — цивільне авто, Запаро-Мар’ївці — церква й автомобіль.

Загалом за добу, як зафіксували в поліції, на Донеччині внаслідок російських атак зазнали руйнувань 46 цивільних об’єктів, зокрема 29 житлових будинків.

Удари по регіону продовжилися після опівночі: під ранок росіяни вдарили по магазину в Краматорську та приватному будинку в Слов’янську.

Сергіївка та Іверське також були під вогнем, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни штурмували всі напрямки Донецької області

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, ЗСУ відбили спроби вклинитися в оборону. Окупанти 15 разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямках Шийківки, Дробишевого та Новоселівки;

у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Калеників та Рай-Олександрівки окупанти вели 30 боїв на Слов’янському напрямку ;

загарбники шість разів атакували у напрямках Федорівки Другої, Никифорівки, Юрківки та Васютинського на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку окупанти вели 14 боїв у районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Русиного Яру;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 29 атак. Російські військові виявляли активність у районах Новоолександрівки, Білицького та Сергіївки, а також здійснювали штурми у напрямках Шевченка, Нового Шахового, Вільного, Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Мирного, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Сили оборони України завдали низки ударів цілях на тимчасово окупованих територіях, у Росії та в Чорному морі. Під вогнем, зокрема, опинилась і Донецька область — там уразили залізничний міст, райони зосередження живої сили й пункт управління БпЛА.