Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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У ніч на 20 липня Сили оборони України завдали низки ударів цілях на тимчасово окупованих територіях, у Росії та в Чорному морі. Під вогнем, зокрема, опинилась і Донецька область — там уразили залізничний міст, райони зосередження живої сили й пункт управління БпЛА.

Про це ввечері 20 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Міст, про який йдеться, розташований у районі Старомар’ївки Мирненської громади, він перетинає річку Кальміус. Армія країни-агресії використовувала його для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та мастильно-технічних засобів, стверджують у Генштабі ЗСУ.

Там додали, що також Сили оборони змогли уразити на Донеччині пункт управління БпЛА у районі Вільного Поля (Комарська громада), а також райони зосередження живої сили у районах Багатиря та Новоукраїнки.

Водночас в акваторії Чорного моря українські сили уразили три танкери, які транспортували російську нафту, нафтопродукти й паливо в інтересах російських військових.

У районах Білої Берізки Брянської області, а також Наумівки Бєлгородської області Росії українські військові також змогли уразити пункти управління БпЛА.

“Уражено зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”, дві радіолокаційні станції “Небо-СВ”, радіолокаційні станції “Небо-У”, “Каста-2Е2” та “Гамма-С1М”, що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника”, — доповнили у Генштабі ЗСУ стосовно наслідків ударів по російській ППО.

Нагадаємо, російські підрозділи вже кілька місяців не проводять “масштабних” механізованих штурмів на Покровському напрямку, натомість роблять ставку на просування дрібних піхотних груп під прикриттям лісосмуг. Попри це, українські сили не фіксують ознак виснаження угруповання країни-агресорки.