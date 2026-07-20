Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські підрозділи вже кілька місяців не проводять “масштабних” механізованих штурмів на Покровському напрямку, натомість роблять ставку на просування дрібних піхотних груп під прикриттям лісосмуг. Попри це, українські сили не фіксують ознак виснаження угруповання країни-агресорки.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” заявив начальник секції планування застосування штабу 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України “Любарт” майор Михайло Бутко на позивний “Данія”.

“Великих механізованих штурмів противник останні пів року практично не застосовує. Основний акцент робиться на “інфільтрацію” малих піхотних груп із використанням природного укриття — густої зелені та особливостей місцевості”, — зазначив Михайло Бутко.

Він оцінив бойове застосування дронів обома сторонами як інтенсивне: між українцями та росіянами триває протистояння в повітрі. Втім, безпілотні комплекси також застосовують на землі, зокрема для доставки вантажів та евакуації своїх бійців.

Михайло Бутко стверджує, що російська сторона використовує наземні дрони на Покровському напрямку лише в поодиноких випадках. Військовий вважає, що російське командування й надалі надає перевагу застосуванню людського ресурсу, а не техніки.

Втім, ознак виснаження російської армії у 20-й бригаді Нацгвардії поки не спостерігають: росіяни й надалі мають змогу поповнювати своє угруповання й використовувати його для досягнення тактичних цілей, не рахуючись із втратами.

“Глобальної ознаки прям виснаження я б не спостерігав, тому що ви перед цим теж казали, що в них є людський ресурс, а вони, умовно кажучи, як казали колись класики російської мови, що вони за ціною ніколи не постоять, їм головне мета. Тобто вони завжди вперед відправляють людей, і на цьому, скажімо так, їхня доля закінчується”, — підсумував Михайло Бутко.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський стверджує, що у Костянтинівці скупчилися до 145 російських військових. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. Окупанти не припиняють намагатися просочитися углиб міста.