У Костянтинівці накопичилися до 145 російських військових, — головнокомандувач ЗСУ

Костянтинівка на мапі аналітиків. Фото: DeepState

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський стверджує, що у Костянтинівці скупчилися до 145 російських військових. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. Окупанти не припиняють намагатися просочитися углиб міста.

Про це йдеться на сторінці головнокомандувача ЗСУ.

За інформацією розвідки, у Костянтинівці окупанти зосередили до 145 військовослужбовців. У відповідь підрозділи Сил оборони проводять контрдиверсійні заходи, пошуково-ударні операції та активно застосовують FPV-дрони та безпілотники зі скиданням боєприпасів для виявлення та знищення “живої сили” й вогневих позицій Росії.

Як пише Сирський, лише за добу 18 липня втрати військ країни-агресорки у місті склали 21 загиблого та шістьох поранених. Також захисники уразили шість російських укриттів. Основним завданням українських військових залишається захист Костянтинівки та максимальне ураження окупаційних сил.

“Наша оборона залишається активною. Дрони обов’язкового йдуть першими — і для виявлення противника, і для його ураження”, — йдеться у повідомленні головнокомандувача.

Він також додав, що одним із ключових завдань залишається нарощення застосування безпілотних систем усіх типів. Це дозволяє підсилити вогневий вплив на окупантів та водночас зменшити ризики для українських військовослужбовців.

Нагадаємо, попри заяви російських загарбників про повний контроль над Костянтинівкою, вони досі не окупували його. Війська країни-агресорки продовжують спроби закріпитися там, а також б’ють по логістичних маршрутах та позиціях Сил оборони.

Тим часом ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив про створення медалі “За звільнення Костянтинівки”. Нею окупаційна влада планує нагороджувати російських військових, які брали участь у боях за місто.

Також бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” 18 липня 2026 року опублікували відео, на якому встановлюють український прапор на одній із будівель у Костянтинівці. У підрозділі заявили, що виконали бойове завдання із зачистки міста та наголосили, що Костянтинівка перебуває під контролем українських військових.