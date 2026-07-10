Костянтинівка у 2026 році. Ілюстративне фото: 11 армійський корпус

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Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив про створення медалі “За звільнення Костянтинівки”. Нею окупаційна влада планує нагороджувати російських військових, які брали участь у боях за місто. Водночас українські військові повідомляють про активні бойові дії в районі Костянтинівки, а дані аналітиків не підтверджують повного контролю російської армії над цією територією.

Вільне Радіо зібрало актуальні дані про ситуацію в Костянтинівці та попередні заяви окупантів про нібито захоплення міста.

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив про заснування нової “державної нагороди” — медалі “За звільнення Костянтинівки”. За його словами, її мають вручати російським військовим, які брали участь у боях за місто. Пушилін назвав бої за Костянтинівку “горнилом” та заявив, що росіяни нібито вже “проклали шлях до перемоги”.

Втім, нагороду за “звільнення” міста окупаційна влада засновує тоді, коли бої за Костянтинівку все ще тривають.

Що відомо про ситуацію в Костянтинівці станом на 10 липня

У ранковому зведенні 10 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 33 російські атаки на Костянтинівському напрямку. Бойові зіткнення фіксували, зокрема, в районі самої Костянтинівки, а також Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Степанівки й Торецького та в напрямку Вільного.

Про захоплення Костянтинівки чи перехід міста під повний контроль російських військ у цьому зведенні Генштаб не повідомляє.

Про складну безпекову ситуацію в місті 10 липня повідомив і начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. За його даними, протягом доби Костянтинівка перебувала під постійними щільними російськими обстрілами та атаками дронів.

Через наближеність до лінії бойового зіткнення місцева влада не може оглянути місця влучань та повністю зафіксувати кількість обстрілів і руйнувань. У громаді продовжують обов’язкову евакуацію сімей із дітьми, а українська влада організовує безкоштовний виїзд жителів до безпечніших регіонів.

Що показує карта DeepState

Не підтверджують окупації Костянтинівки й дані українського аналітичного проєкту DeepState.

Костянтинівка на мапі. Фото: deepstatemap

На карті бойових дій станом на 8 липня значна частина території Костянтинівки позначена як “сіра зона” — територія з невизначеним контролем, де тривають бойові дії. Водночас російський контроль над усім містом карта не фіксує.

Заяви про “захоплення Костянтинівки” Росія поширює з початку липня

Про нібито повне захоплення Костянтинівки президент Росії Володимир Путін заявив увечері 3 липня 2026 року під час наради з російськими військовими командувачами.

Путін стверджував, що російські війська начебто вже встановили контроль над Костянтинівкою. Водночас ще тоді аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російська присутність у місті обмежувалася невеликими групами військових, тоді як українські підрозділи продовжували утримувати позиції.

Наступного дня заяву Путіна спростували в Угрупованні військ “Схід”. Російські заяви військові назвали спробою «намалювати» успіхи та виправдати провал оперативно-стратегічних планів РФ.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву про захоплення Костянтинівки. Під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 4 липня він спростував інформацію про перехід міста під контроль російської армії.

Зеленський також запропонував Путіну особисто зустрітися в Костянтинівці.

“Якщо Костянтинівка зараз під контролем РФ, то у Путіна не буде проблем там зі мною зустрітися”, — заявив президент України.

Після заяв про “захоплення” Росія запропонувала припинення вогню для передачі тіл. Російська сторона заявила про готовність зупинити вогонь на шість годин 6 липня нібито для передачі Україні тіл загиблих військових.

Згодом Росія заявила, що українська сторона начебто відмовилася від такої пропозиції. Водночас публічних заяв Міноборони України або Генерального штабу ЗСУ, які б підтверджували російську версію цих подій, на той момент не було.

Аналітики DeepState припускали, що запропонована Росією пауза могла бути потрібна її військам для закріплення в районі Іллінівки та Новодмитрівки. За даними проєкту, росіяни прагнули обмежити рух українських підрозділів у Костянтинівці, одночасно продовжуючи спроби інфільтрації до міста.

Раніше ми писали, що російські сили нарощують інтенсивність штурмів на Костянтинівському напрямку.