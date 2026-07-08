Пошкоджені обстрілами багатоповерхівки у Костянтинівці. Фото: МВС України

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Збройні сили Росії близько чотирьох місяців послідовно посилюють угруповання на Костянтинівському напрямку, перекидаючи додаткові штурмові підрозділи та операторів безпілотників. На околицях міста тривають бої: окупанти намагаються просунутися одразу з кількох напрямків, масово застосовуючи FPV-дрони, керовані авіабомби та тактику інфільтрації невеликими групами.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” 8 липня розповів командир ударної роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр “Холодний Яр” Едуард Боднюк з позивним “Штик”.

Росіяни на напрямку залучають не лише штурмові підрозділи, а й спеціалізовані частини безпілотних систем. На фронті дедалі частіше фіксують важкі дрони, які доставляють на передові позиції боєприпаси, провізію та обладнання. Паралельно російське військо системно бʼє по шляхах постачання, ускладнюючи українську логістику.

“Є підрозділи, які перерізають нам логістику, які її ускладнюють для того, щоб відтягуватися. Ну і так само велика кількість саме штурмових підрозділів, які просуваються для того, щоб захоплювати території. Це все доповнюється нічними ударами, надвеликою кількістю ударів FPV та КАБів. Тобто, коли раніше ворог задіював, наприклад, там, артилерійські обстріли це насправді в порівнянні з тим, що відбувається зараз, дрібниці, бо коли прилітає 250 або 500 кілограмів, це насправді відчутно на собі”, — заявив Едуард Боднюк.

Він назвав головною тактикою російських військ інфільтрацію малими групами. Загарбники продовжують непомітно проникати в українські бойові порядки, прикриваючись рослинністю. Командир додав, що російське командування накопичує особовий склад у районах зосередження, а потім висуває великі групи для спроб прориву та закріплення в тилу українських позицій.

За оцінками Едуарда Боднюка, чисельність залученої живої сили на Костянтинівському напрямку зіставна з тією, що раніше була на Бахмутському. Цього багато для розміру Костянтинівки, тому бої там відбуваються практично безперервно.

Нагадаємо, 5 липня російська сторона заявила про готовність передати Україні тіла загиблих військовослужбовців, які нібито перебувають у Костянтинівці. Провести передачу запропонували у зв’язку зі “звільненням” міста російськими військами. Українська влада та військові на пропозицію не відповіли. Водночас у ЗСУ спростовують захоплення Костянтинівки.